Как сэкономить на поездке в московском метро

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Ни для кого не секрет, что Московский метрополитен - главная транспортная система большого города. По статистике - до 9 миллионов пассажиров в сутки! Подземкой с пребольшим удовольствием пользуются даже владельцы, так сказать, персональных авто. Оно и понятно - движение поездов метро от пробок не зависит, красные улицы навигаторов Яндекс.Карт в часы пик здесь не имеют никакого значения. Проще оставить машину на перехватывающей парковке и за двадцать минут донестись до центра. Удобно!

Мир вокруг нас вообще очень быстро меняется. Горожане 35+ наверняка помнят, что раньше для поездок в метро использовались специальные жетончики. Бросил в турникет - прошел. Чтобы купить жетон, нужно было отстоять очередь. Уже в конце 2000 х появились бумажные билеты с магнитной полосой. (Тогда еще казалось - до чего ж техника дошла!) А сегодня для оплаты поездок москвичи все чаще используют банковские карты. В том числе «загружая» их в смартфоны и другие гаджеты. Это совсем просто. Никаких заморочек и стояний в очередях. Приложил к валидатору - дверь и открылась. Благо турникеты с поддержкой оплаты банковскими картами сейчас есть на всех без исключения станциях московского метро - обычно они помечены специальными стикерами и находятся с краю.

При этом разовый билет на одну поездку в метро («Единый») сейчас стоит 57 рублей, проезд при оплате банковской картой именно на турникете - 44 рубля. Если на круг посчитать, сумма ежемесячных трат только на проезд в метро получается ощутимая для бюджета семьи. При этом с развитием технологий появилась возможность серьезно экономить на этой статье расходов. Нижний порог стоимости одного «визита» в метро при покупке единого билета сразу на 60 поездок, записанного на карту «Тройка», - 32 рубля 83 копейки. Но, оказывается, ездить можно еще дешевле. Как? Сейчас расскажем.

МИРУ - «МИР»

В ноябре существенную скидку на поездки получили пользователи Mir Pay - это сервис платежной системы «Мир», мобильное приложение для Android (от версии 6.0 и выше), позволяющее оплачивать покупки смартфоном. Так вот с помощью Mir Pay пассажиры метро и МЦК (Московского центрального кольца) могут ездить со скидкой в 20 рублей и платить всего 24 рубля. Акция будет действовать до конца декабря 2020 го.

Все просто:

- вы активировали экран смартфона с установленным на него приложением Mir Pay,

- подошли к турникету, на котором есть стикер о приеме банковских карт,

- приложили смартфон на несколько секунд, пока не прошла оплата.

Тут есть пара нюансов. Первое. Если у вас к Mir Pay привязаны несколько карт «Мир», деньги за поездку будут списаны с той, которая в приложении указана как «по умолчанию». Второе. Со счета карты спишется полная стоимость поездки, но через несколько минут скидку (20 рублей) вернут на ваш счет.

2 РУБЛЯ ЗА ПОЕЗДКУ?!

Вы наверняка слышали, что Московский метрополитен начал в ноябре эксперимент со скидками на вход в метро в определенные временные интервалы. Пилотными стали Таганско-Краснопресненская (фиолетовая) и Некрасовская (розовая) линии подземки.

- Сейчас и до июля 2021 года в утренние часы здесь можно ездить с 50 процентной скидкой.

- Она применяется для всех пассажиров, по будням оплачивающих проезд банковскими картами на турникетах станций двух этих веток с момента открытия до 07:15 и с 08:45 до 09:15.

Но можно ездить еще дешевле. Пилотная скидка метрополитена суммируется со скидкой платежной системы «Мир». Получается, что в указанные утренние интервалы будних дней пользователи Mir Pay могут ездить в метро всего за 2 рубля. Да, здесь нет опечатки, никакая цифра после двойки не вылетела. Именно 2 рубля.

РЕГИОН НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ

Кстати, по статистике, треть всех пассажиров, которые сейчас оплачивают проезд в подземке банковскими картами на турникетах, - держатели национальных платежных карт.

- В последние месяцы мы видим высокую активность держателей бесконтактных карт «Мир», которые расплачиваются ими на турникетах Московского метрополитена и МЦК, каждая третья оплата банковской картой здесь совершается таким образом, - рассказывает директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

Например, за последний полный календарный месяц - октябрь - бесконтактными картами «Мир» и через приложение Mir Pay в метро оплачены более 1 млн поездок.

- Жители Москвы все чаще используют мобильные платежные сервисы для оплаты со смартфона всех привычных покупок, включая оплату проезда, поэтому мы решили предоставить им возможность еще удобнее и выгоднее платить за поездки в общественном транспорте. Провести оплату с помощью Mir Pay легко и просто: достаточно в два клика привязать любую карту «Мир» одного из банков участников сервиса, чтобы сразу совершать быстрые безопасные платежи.

Напомним, сейчас уже более 60 российских банков подключены к Mir Pay. Поэтому ездить в московском метро, экономя на каждой поездке, теперь могут не только москвичи, но и гости столицы, приезжающие из других регионов.

Кстати

- Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей.

- Вместо номера карты используется сформированный особым образом цифровой код - токен.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Уже несколько месяцев действуют скидки для проезда в метро и МЦК и для держателей обычных бесконтактных карт «Мир».

- На всех линиях при оплате на турникете поездка обойдется в 34 рубля (то есть 10 рублей экономии).

- А на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях в утренние интервалы с момента открытия до 07:15 и с 08:45 до 09:15 проехать можно всего за 12 рублей.

Еще раз напомним: сначала с карты списывается вся сумма, но затем, в течение нескольких минут, скидка возвращается на ту же карту.

Эти скидки также будут действовать до конца нынешнего года.