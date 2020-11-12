«Второго не потяну»: в Москве украинка продала новорожденного сына за полмиллиона рублей

24-летняя мама ребенка была задержана Фото: Алексей БУЛАТОВ

С малышом закутанным в одеяло вечером в четверг, 12 ноября, молодая женщина уверенно зашла в один из ресторанов в районе Тушино, что на северо-западе Москвы. Но заказ мамаша так и не сделала: в заведение она пришла совсем по другой причине. За столиком ее ждала семейная пара: покупатели ребенка. Кроху, которому от роду всего неделя, кукушка оценила в полмиллиона рублей. Женщина пересчитала деньги, подписала расписку и отдала ребенка. Благо, что покупателями оказались оперативники столичного уголовного розыска.

- 24-летняя мама ребенка была задержана, — сообщил «КП» Владимир Васенин, руководитель пресс-сслужбы ГУ МВД РФ по Москве.

В тот же день против нее возбудили уголовное дело по статье 127 УК РФ «Продажа несовершеннолетнего».

Сейчас женщина дает показания следователям. Кукушкой оказалась 24-летняя украинка. В Москву она переехала еще пять лет назад. Официально нигде не работала, но документы на временное проживание в России были оформлены по всем правилам. Оказалось, что продать сына женщина задумала еще будучи беременной.

- Она разместила объявление о поиске приемных родителей для своего ребенка в одной из социальных сетей. В переписке указала цену — 500 000 рублей, - сообщила Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

В свое оправдание задержанная мамаша заявила, что просто не в состоянии была воспитать ребенка.

- У меня уже есть старший и я бы просто не потянула второго, - плакалась следователям женщина.

Известно, что ребенка она родила дома. Документов у малыша не было. Сейчас следователи устанавливают отца новорожденного. А самому малышу уже ничто не угрожает: временно его поместили в детскую больницу. Скорее всего, женщину лишат родительских прав на обоих детей, кроме того, ей светит до пяти лет лишения свободы.