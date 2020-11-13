В Москве арестовали «адвоката», который обманул 100 человек с покупкой квартир на 750 млн рублей

Сейчас выясняется, является ли задержанный действительно адвокатом или только делал вид. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Москва. Центр. Спецназ. Поначалу предполагали, что помещение в офисном центре придется брать штурмом. Но дверь после недолгих переговоров в итоге сами открыли… Московская полиция задержала мужчину, которого подозревают в аферах с недвижимостью на 750 миллионов рублей!

На ушлого москвича вышли через объявления, которые он начал размещать в Интернете - предлагал по ценам существенно ниже рынка муниципальную недвижимость. Цены были ну очень привлекательные, от покупателей отбоя не было.

- При общении с клиентами злоумышленник ссылался на широкий круг знакомств в органах власти, обещал оказать содействие в получении субсидии на приобретение квартир из жилого фонда города Москвы и помочь оформить их в собственность, - рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- При этом у мужчины был собственный адвокатский кабинет в офисном центре, - дополняет картину в разговоре с корреспондентом «Комсомольской Правды» источник в правоохранительных органах. - Хороший офис, дорогая мебель. Клиентам мужчина представлялся адвокатом, показывал различные дипломы и фото со знаменитостями. Это производило впечатление. Сейчас выясняется, является ли он действительно адвокатом или только делал вид…

Итак, клиент услышал цены, глаза загорелись и он готов. Дальше все было по отлаженной схеме:

- Сначала нужно было заключить договор о юридическом сопровождении сделки по покупку городской квартиры. С одной стороны - клиент, с другой - открытая аферистом фирма-однодневка.

- Человек вносит деньги.

- Ну и все. «Адвокат» внезапно переставал выходить на связь либо обвинял покупателей в том, что они грубо нарушили их договор.

- В любом случае, клиент не получал ни квартиру, ни свои деньги.

По словам Ирины Волк, предварительно следователи установили, что мужчина таким образом обманул около ста человек:

- Предполагаемый ущерб превышает 750 млн рублей.

Во время обысков у «адвоката» нашли кипу поддельных удостоверений. Он арестован. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Максимальное наказание по ней - до 10 лет колонии. Впрочем, как выяснилось, мужчине не впервой.

- Установлено, что задержанный ранее отбывал наказание в исправительной колонии за аналогичные преступления, - сообщили в полиции.