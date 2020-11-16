К Ленину не пустят из-за коронавируса: Мавзолей у Кремлевской стены в Москве закрывается

Временные ограничения приняла Федеральная служба охраны, пока точная дата открытия неизвестна Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Закрывается из-за коронавируса Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены, где похоронены руководители советского государства Иосиф Сталин, Леонид Брежнев, а также космонавт Юрий Гагарин и организатор советской автомобильной промышленности Иван Лихачев. Об этом «Комсомольской правде» сообщили в Федеральной службе охраны (ФСО).

- Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закрываются с 17 ноября из-за сложной эпидемиологической ситуации в столице. Доступ будет временно ограничен, - сказали в пресс-службе ФСО.

- А когда откроют?

- О возобновлении доступа будет сообщено дополнительно.

Пока речи о том, что ограничения будут длительными, не ведется. Это не связано с введенными мерами в Москве по посещению музеев и ресторанов до 23.00. Напомним, что в столице ввели ряд ограничений до 15 января 2021 года.

Когда Мавзолей вновь откроется, то он будет работать в прежнем режиме – каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10.00 до 13.00. Напомним, что посещение усыпальницы бесплатно для россиян и гостей столицы.