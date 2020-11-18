«Я им кричал: «Стойте, это полиция!»: В Москве задержали приезжего, который обстрелял из револьвера гуляющих в парке

Стрелял в людей 31-летний приезжий. Фото: ГУ МВД по Москве

Очевидцы рассказывают, что сначала даже не поняли, что за хлопок такой, громкий. Измайловский парк. Людей здесь всегда немало.

- А потом мы увидели, как по дорожке припустили бегом двое мужчин, а потом и другие побежали, - рассказал полицейским один из свидетелей. - Кто-то крикнул: «Стреляют!» Ну, мы тоже сразу начали уходить от греха подальше.

Когда на место прибыл наряд, ему рассказали, что один из гуляющих открыл стрельбу из пистолета по отдыхающим. А потом сбежал. Повезло, что ни в кого не попал.

Таинственного стрелка удалось задержать на съемной квартире на 2-й Прядильной улице - она как раз недалеко от парка. В полиции сообщают, что задержанному 31 год, приезжий.

- В ходе обыска помещения полицейские обнаружили и изъяли предмет, схожий с оружием, и 5 патронов, - сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь. - Согласно справке об исследовании, изъятое является револьвером, переделанным самодельным способом из сигнального охолощенного оружия, и патронами к нему. Револьвер и патроны пригодны для производства выстрелов.

Еще в квартире у мигранта нашли некие удостоверение и печати. Их отправили на экспертизу. Но, возможно, это уже совсем другая история.

Задержанный свою вину признает. Да, мол, стрелял. По его словам, якобы поссорился с двумя мужчинами и ему показалось, что они его сейчас побьют.

- Я кричал им: «Стройте, это полиция!», - заявил стрелок. - Пытался отогнать их. Поэтому стрелял. Вину признаю. Осознаю. Сожалею.

В полиции же подозревают, что на самом деле товарищ пытался прохожих ограбить. Но эту версию еще будут проверять.

Мужчина арестован. Теперь он фигурант уголовного дела по статьям «Хулиганство с применением оружия» (до 5 лет колонии) и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» (до 4 лет).

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