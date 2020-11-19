Особняк Патрикеева в Москве освободили от бродяг и пьяниц - скоро в нем будет краеведческий музей

Особняк Патрикеева в Космодемьянском Фото: Михаил ФРОЛОВ

Любая заброшка таит в себе нечто тревожное, зловещее. Со всеми остатками мебели, густыми зарослями борщевика, сквозняками. Потому-то многие сталкеры и любят исследовать эти места. Однако стоит различать одичалую безнадзорную никому не нужную территорию (бывшего завода, например, или фабрики) и объект культурного наследия РФ, каковым является заброшенный особняк Патрикеева на севере Москвы. Это уже архитектурное наследие. Наша история. Духовная ценность, если хотите.

Кирпичный дом был построен по проекту Шехтеля в стиле модерн - в 1909 году. И внешне напоминает средневековый замок. Угловые башни с треугольными куполами. Щипцовая крыша. Балконы. Решетки ограды. Раньше перед главным въездом во двор стояли еще белые столбы, из-за которых эту усадьбу так и прозвали («белые столбы»).

Ее история за последние сто лет обросла всякими легендами. Но есть и факты.

Во-первых, владельцем дома изначально стал купец, юрист, член Московской городской думы Сергей Патрикеев. Поначалу он даже планировал открыть в этих стенах ресторан, но из-за близости к Космодамиановскому храму сделать это не разрешили. Тогда Патрикеев организовал военный госпиталь (во время Первой мировой войны), причем снабдил его самым современным оборудованием.

Автор здания - архитектор Федор Шехтель Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во-вторых, после революции в Белых столбах разместился санаторий, который дважды посещал вождь мирового пролетариата.

В-третьих, уже после санатория в здании усадьбы открыли больницу, ставшую, между прочим, прообразом клиники профессора Стравинского из романа Булгакова «Мастер и Маргарита».

В-четвертых, три года назад больницу оттуда вывели и с тех пор детище Шехтеля стало прибежищем бродяг, которые ничего тревожного и зловещего в этой заброшке не видят. Особенно зимой. Дошло до того, что бомжи стали разводить в залах костры. В тех самых залах, чьи интерьеры хорошо сохранились. Это подтвердил «Комсомолке» координатор общественного движения «Архнадзор» Андрей Новичков.

- Кроме этого, в строения усадьбы часто влезают подростки и устраивают там погромы, - рассказал активист. - Если срочно не организовать охрану, мы попросту потеряем этот особняк.

Пару недель назад Новичков сам без проблем попал внутрь Белых столбов. После чего и поднял тревогу.

В-пятых. Несмотря на то, что замок расположен в столице (на Правобережной улице), собственник здания - администрация города Химки. Комментарий оттуда у нас тоже есть (читайте «официально»).

Памятник Владимиру Ленину на территории особняка Патрикеева в Космодемьянском Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧТО ЗА ДОМ ТАКОЙ, ПОГРУЖЕН ВО МРАК

Мрачноватое бежевое здание напоминает жилище начинающего рыцаря, живущего скромно, по-спартански. В двух шагах от Химкинского моста и канала имени Москвы.

Внутри, судя по фото из Сети, вестибюль, швейцарская, беломраморный камин, зеркало в арочном проеме, крестовые своды потолков и деревянные лестницы. Хотя увидеть всё это воочию, мне и фотографу «КП» Мише Фролову не удалось. После того, как Андрей Новичков пробил в колокол, все ворота и калитки обвешали замками. А там, где удобно перелезть через забор, всё вымазали солидолом.

Известно, что Белые столбы очень любят киношники. И местные жители часто видят здесь съемочные группы (с их извечными вагончиками, проводами, камерами). Причем снимают не только внутри, но и снаружи. Во дворике усадьбы стоит памятник Ленину. В натуральный рост. Видимо, в честь того, что он здесь два раза отдыхал.

А на стенах бывшей больницы висят объявления, мол, «объект охраняется полицией, ведется видеонаблюдение». Достучаться до секьюрити не получилось, однако в двух-трех окошках горел свет. Внутри явно кто-то был.

До последнего существовала угроза разграбления интерьеров особняка. Фото: "Архнадзор"

ЛЁД ТРОНУЛСЯ

В беседе с «КП» активист «Архнадзора» Андрей Новичков рассказал, что накануне Белые столбы взяли-таки под охрану. И угроза их разграбления миновала.

- Однако я все равно призываю всех неравнодушных жителей приглядывать за уникальным архитектурным объектом, - заявил он. - И сообщать властям, если вдруг на его территории вновь появятся посторонние. Насколько мне известно, охрана уже как-то раз была приставлена к этому дому. Но ее впоследствии уволили. И на территорию вновь потянулись люди без определенного места жительства.

По информации Новичкова, в начале следующего года замок Шехтеля начнут ремонтировать. В противном случае Департамент культурного наследия Москвы применит к правообладателю объекта санкции. А правообладатель, напомним, администрация городского округа Химки.

Теперь есть шанс, что в начале 2021 года в здании начнутся ремонтные работы. Фото: "Архнадзор"

ОФИЦИАЛЬНО

У редакции «Комсомольской правды» есть документ за подписью заместителя главы администрации Химок Родиона Левочки (от 13 ноября 2020 года). И в нем, среди прочего, говорится, что здание бывшей усадьбы «Белые столбы» площадью почти 2 тысячи квадратных метров было принято в муниципальную собственность в 1993 году. И в настоящий момент случаев ненадлежащего его использования не зафиксировано.

- Администрацией проведены работы по сохранению объекта и обеспечена его круглосуточная охрана, - заявил Левочка. - Также общественностью городского округа принято решение, поддержанное администрацией, о размещении на территории здания бывшей усадьбы «Белые столбы» краеведческого музея с целью сохранения исторического, природного и культурного наследия городского округа.