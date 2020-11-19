В топ-5 самых популярных мужских имен в Москве вошли Артем и Марк

Родители по-прежнему отдают предпочтение традиционным, привычным именам, которые носили их папы и мамы, дедушки и бабушки Фото: Евгения ГУСЕВА

Столичные ЗАГСы подготовили рейтинг имен к Международному мужскому дню. За последние пять лет самым популярным мужским именем остается Александр, как и 30-40 лет назад.

- Родители по-прежнему отдают предпочтение традиционным, привычным именам, которые носили их папы и мамы, дедушки и бабушки. Данная статистика может свидетельствовать о том, что в московских семьях сильны традиции и преемственность поколений, - рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС.

Вторым по популярности мужским именем в Москве с 2017 года является Михаил, хотя годом ранее эту строчку занимало имя Максим.

- С 2018 года имя Максим стало занимать третью строчку популярных мужских имен среди москвичей. А в 2017 году третьим по популярности было имя Артем, которое за последние пять лет также не выходило из списка наиболее распространенных имен, которые давали москвичи своим детям. С 2018 года это имя остается на четвертом месте, - рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС.

Также в пятерку популярных имен в последние пять лет входят Дмитрий, Иван и Даниил. В 2020 году в пятерку вошло имя Марк.

К тому же к Международному мужскому дню столичные ЗАГСы разъяснили порядок присвоения отчеств и назвали самые распространенные.

- Самые распространенные московские отчества - Александрович, Алексеевич и Сергеевич (Дмитриевич, Андреевич), - рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС.

Москвичам напомнили, что нормами действующего законодательства предусмотрено, что

- отчество ребенка записывается по имени отца,

- если у папы ребенка двойное имя, то отчество для ребенка образуется от любого из двух имен по выбору заявителей.

Важно

ЗАГСы Москвы с 12 октября ведут прием посетителей по предварительной записи в связи с коронавирусной инфекцией в городе. Онлайн можно подать заявление на регистрацию брака, а также о рождении и усыновлении детей, о расторжении брака.

Записаться можно по телефону 8 (495) 777-77-77 или по номерам отделов ЗАГС (они указаны на сайте mos.ru).