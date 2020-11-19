Погода в Москве на 20 — 25 ноября 2020: Столицу заметет снегом

Горы снега на Красной площади в ожидании уборки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Самое опасное мы уже пережили, - оптимистично начинает рассказ о предстоящих снегопадах главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - В среду вечером и в ночь на четверг, 19 ноября, Московскую область накрыл снег, мокрый снег и лавина ледяного дождя. В Волоколамске толщина ледяной корки достигла 8 мм, это много. В столице такой интенсивности ненастье не достигло, но тоже мало не показалось – все, кто с утра в четверг вышел из дома, слово попали на каток, дороги были покрыты ледяным панцирем Бедные автомобилист, кто не успел поменять резину! Так вот: подобного в ближайшие дни не повторится.

Впрочем, будет другое, судя по прогнозам погоды в Москве на 20 — 25 ноября 2020 года:

- В пятницу, 20 ноября, в первой половине дня температура воздуха будет положительной. А потом к столице подойдет холодный атмосферный фронт с настоящим зимним снегом и холодным порывистым ветром, возможна метель. В пятницу и субботу в общей сложности наметет до 5 сантиметров снега.

Днем в пятницу и выходные около ноля, по ночам будет подмораживать до -4...-6 градусов. На дорогах очень скользко, будьте осторожны!

В центре “Фобос” с удивлением констатируют две противоположные аномалии. Метеорологическая зима (так называют время, когда среднесуточная температура воздуха становится отрицательной), наступила лишь 16 ноября – на неделю позже, чем обычно. А вот белое одеяло может лечь на 8 дней раньше климатических норм. В среднем этом происходит 28 ноября. В 2020-м, скорее всего, снег ляжет уже 20 ноября. Речь именно о постоянном снежном покрове, а не о первом снеге, который моментально тает.

Неужели снег и правда пролежит до весны? Синоптик центра “Фобос” считают, что да. На следующей неделе в мегаполисе его еще добавится, толщина составит 5 – 10 см. В Подмосковье же вырастут 20-сантиметровые сугробы.

Однако Татьяна Позднякова уверенность коллег не разделяет:

- Скорее всего, снежный покров будет временным, так как за холодами придет новое потепление. Во вторник и среду на следующей неделе оттепель до +4 градусов. Но да, пока сложно сказать, растает ли выпавший снег полностью или лишь подтает.