Бюджет Москвы-2021: Социальные обязательства и борьба с коронавирусом

В столичном бюджете на прививку горожан от коронавируса выделили в 2021 году 10 миллиардов рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В столице в первом чтении принят проект бюджета Москвы на 2021 год и в перспективе на 2022 - 2023 годы. Депутаты Мосгордумы в целом уже одобрили документ. В нем возможны ещё некоторые уточнения, но неизменной остается социальная направленность бюджета.

Самые важные приоритеты - выполнение всех соцобязательств города перед москвичами и борьба с последствиями пандемии. Этим столичные власти добросовестно занимаются весь ковидный год. А в 2021-м даже готовы пойти на внешние заимствования ради увеличения социальных расходов. В долг придётся брать 396 миллиардов рублей. Но это экономически необходимо и оправданно для развития города. К тому же сумма займов начнёт уменьшаться в следующие годы и дойдёт до 183,4 миллиардов рублей. А за счёт экономии на госзакупках эта цифра может ещё снизиться.

На социальную поддержку москвичей как «живыми» деньгами, так и в виде различной помощи выделят в новом году более 500 миллиардов рублей. Это на 6 процентов больше, чем в 2020-м. Сюда входят доплаты к пенсиям, льготы на проезд в общественном транспорте и квартплату, лекарства и многое другое.

ВСЕ НА ВАКЦИНАЦИЮ

Оживление городской экономики ожидается с началом массовой вакцинации жителей от COVID-19 в самой Москве, соседних регионах России и зарубежных странах-партнерах. В столичном бюджете на прививку горожан от опасной инфекции выделили в 2021 году 10 миллиардов рублей. При этом сохраняются все действующие программы вакцинации, высокотехнологичной помощи, лечения онкологии и другие.

Главный финансовый документ столицы остаётся программным и инвестиционным.

- Бюджет Москвы - концентрированное выражение экономической, социальной, инвестиционной политики города, - сказал Степан Орлов, заместитель председателя Мосгордумы. - Этот год не просто сложный, он один из самых тяжелых за последние десятилетия. Москве пока удалось выстоять. Это результат грамотных и эффективных действий правительства Москвы по снижению негативного воздействия пандемии и снижению цен на энергоресурсы на экономику города, результат экономической, налоговой, инвестиционной и бюджетной политики города последних лет. Бюджет по традиции остается социальным. Действительно, на цели социальной политики направляется 56% всех расходов проекта бюджета Москвы. Бюджет развития Москвы это не только адресная инвестиционная программа, транспорт, капремонт, это еще и развитие науки, инноваций, создание высокотехнологичных рабочих мест.

БИЗНЕСУ БАНКРОТСТВО НЕ ГРОЗИТ

В бюджете Москвы прописана поддержка реального сектора, в том числе антикризисная программа восстановления московской экономики.

- Отдельной благодарности заслуживает то, что в проекте бюджета сохраняются уже действующие меры поддержки и прямая финансовая поддержка промышленных предприятий, а также малого и среднего бизнеса в 2021 году в объеме 5 миллиардов рублей, - говорит Александр Калинин, президент общероссийской общественной организации МСП «Опора России». - Ранее были приняты четыре пакета мер общей стоимостью почти в 90 миллиардов рублей. Эти средства серьезно помогли бизнесу, а некоторых предпринимателей спасли от банкротства, дав возможность продержаться в самые тяжелые моменты карантина.

ЦИФРЫ

Бюджет столицы в будущем году выглядит так:

- доходы - 2 642,74 млрд. рублей;

- расходы - 3 152,75 млрд. рублей;

- дефицит - 510 млрд. рублей.

При этом 93% расходов составят важнейшие городские программы развития:

- транспортной системы - 641,3 млрд. рублей (за 2021 - 2023 г. г. - 2 108,5 млрд. рублей);

- образования - 426,4 млрд. рублей (за 2021 - 2023 г. г. - 1 269,4 млрд. рублей);

- здравоохранения - 447,1 млрд. рублей (за 2021 - 2023 г. г. - 1 267,4 млрд. рублей);

- социальной поддержки жителей - 569 млрд. рублей (за 2021 - 2023 г. г. - 1 756,3 млрд. рублей).