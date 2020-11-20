Транспортный каркас столицы: Большое кольцо метро, наземные диаметры и хордовые магистрали

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москву остановить невозможно, несмотря на все кризисы и пандемии. Столица постоянно в движении и, как любой современный мегаполис, ее нереально представить без эффективной транспортной системы. Масштабная модернизация транспортного каркаса Москвы началась в 2011 году с приходом мэра Сергея Собянина. Главное, что нужно было городу, – связка всех видов транспортных сетей в единую интегрированную систему. Параллельно с этим пришлось разгрести гору накопившихся за прошлые десятилетия дорожных проблем. Среди них - перегруженность и пробки, недоступность общественного транспорта на окраинах, перепробеги и лишние траты времени.

Совмещение проектов по улучшению разных видов транспорта и городской инфраструктуры позволяет не только решать точечные проблемы, но и в целом отражается на комплексном развитии города. Многие мегаполисы мира, столкнувшись с транспортным коллапсом, применили именно такой подход. Только те из них, которые действовали комплексно, смогли наконец справиться с надоевшими «болячками». Москва выбрала такой же путь.

«В целом у нас есть реальный шанс сделать транспортную систему, особенно общественный транспорт, лучшей в мире. Уверен, что мы такую задачу выполним», - отметил Сергей Собянин.

За прошедшие десять лет Москва совершила настоящий прорыв в развитии транспортной системы.

«На 65 процентов выполнена программа удвоения протяженности московского метро, рассчитанная до 2025 года, - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. - Более чем на 1000 километров выросла сеть московских дорог. Стройкомплекс Москвы продолжает активное развитие транспортного каркаса столицы».

Столица думает не только о себе. Ближайшие к ней подмосковные города сегодня уже тесно связаны с мегаполисом. Рабочие руки, потребители, товары кочуют между Москвой и пригородом. Эти потоки, как пассажирские, так и грузовые, с каждым годом растут. Новая стратегия рассчитана на всю Московскую агломерацию. С помощью экспертов разберёмся, из чего складывается транспортный каркас столицы.

ПОДЗЕМКА:

УДВОЕНИЕ ЛИНИЙ И СТАНЦИЙ

Любит ли кто метро так, как москвичи? Деловые встречи, свидания, фотосессии, концерты, утренний кофе, чтение, воспитание детей, погоня за счастьем и многое другое случается в столичной подземке. Метро нужно всем. Поэтому строительство новых линий и станций остаётся сегодня главным транспортным проектом. Мэром Москвы в 2011 году поставлена задача удвоить подземку, чтобы не менее 90 процентов москвичей получили метро в шаговом доступе от дома.

Главным подземным маршрутом стала Большая кольцевая линия (БКЛ) длиной 70 километров. Кому повезло, так это тем, кто живет рядом с будущими станциями БКЛ. Таких счастливчиков порядка 3 миллионов человек из 34 районов Москвы. До ближайшего вестибюля они смогут добраться пешком. Линия станет самой протяженной кольцевой в мире, обогнав сегодняшнего лидера - второе кольцо Пекинского метро длиной 57 километров.

Еще один важный пункт в программе метростроя - прокладка новых радиальных линий. Уже сегодня при строительстве Большого кольца закладывается техническая возможность присоединения к нему новых радиусов. В 2020 году открылась Некрасовская линия с 8 станциями. Одновременно проектируются новые Бирюлевская и Рублево-Архангельская линии, строится линия в Коммунарку. При этом продолжается продление действующих линий - Сокольнической, Люблинско-Дмитровской, Калининско-Солнцевской, Арбатско-Покровской.

Пассажиры на новой станции столичного метро "Окская". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Цифры

С 2011 года в столице построено более 116 километров линий и 56 станций метро.

В ближайшие три года, с 2021-го по 2023-й, проложат еще 58,1 километров линий, 25 станций и 4 депо.

В Адресной инвестиционной программе на эти нужды выделено 38,5% от всего объема бюджета города.

Сегодня на строительстве подземки занято не менее 50 тысяч специалистов и рабочих, а также 32 тоннелепроходческих комплекса.

Мнение эксперта

Александр Шумский, руководитель проекта "Пробок.Нет":

- До девяностых годов в столице развивался исключительно общественный транспорт и под него была заточена вся инфраструктура. Потом получилось наоборот - в три-четыре раза подскочило количество личных машин, а линии наземного транспорта сократились. Сегодня город перешёл к комплексной модели сбалансированного развития. Одновременно строятся новые линии метро, дороги, благоустраиваются улицы, создаётся комфортная городская среда. Такая стратегия абсолютно правильная и, наверное, единственно возможная. Тем более, с учётом присоединения новых территорий. Иногда оппоненты говорят, мол, зачем в чистом поле строить дороги и метро? Но вспомните, когда было иначе. Сначала появлялись жилые дома, потом к ним доехать было невозможно. Теперь все продумано стратегически верно. В транспортном развитии Московской агломерации тон задаёт столица.

МЦК И МЦД:

ПО ЖЕЛЕЗКЕ ЧЕРЕЗ ВЕСЬ ГОРОД

Целых 50 лет дело не двигалось с мертвой точки. Вроде пора уже запустить пригородные электрички ещё и по всей столице, но идея из года в год оставалась на бумаге. До конкретной реализации специалисты продвинулись лишь при Сергее Собянине. Для транспортного каркаса Москвы абсолютным новшеством оказалась интеграция в сеть общественного транспорта железных дорог.

Первой ласточкой стал запуск в 2016 году пассажирского движения по Московскому центральному кольцу (МЦК). Строители обновили пути, отремонтировали старые и поставили новые станции. Всего на МЦК открыта 31 станция. Большинство из них связаны через прямые пересадки с метро.

Следующий проект - Московские центральные диаметры (МЦД). Эти линии соединяют между собой районы столицы и ближайшего Подмосковья. В 2019 году открылись МЦД-1 "Одинцово-Лобня" длиной 52 километра и МЦД-2 "Нахабино-Подольск" - 80 километров. Первые диаметры уже ускорили поездки более четырех миллионов жителей Москвы и Московской области. Пассажиры получили современные поезда, тактовое расписание движения, дополнительные пересадки и новые тарифы с экономией до 75 процентов на ежедневных поездках.

Пассажиры на станции МЦД. Фото: Михаил ФРОЛОВ

До конца 2024 года планируется запуск еще трех маршрутов МЦД - «Зеленоград-Раменское», «Апрелевка-Железнодорожный» и «Пушкино-Домодедово».

Цифры

С момента старта первых линий МЦД на них прокатились уже более 120 миллионов пассажиров.

Экономия на поездках для них составила около 1,4 миллиарда рублей за счет новой тарифной системы.

Общая длина всех пяти диаметров - 375 километров.

На них разместят всего 186 станций.

Мнение эксперта

Илья Заливухин, архитектор-градостроитель:

- В городе три важнейшие инфраструктуры - социальная, инженерно-экологическая и транспортная, которая является основным каркасом для развития территорий. Все они должны быть увязаны между собой. В Москве за последние годы выделяется огромная часть бюджета на транспортные проекты. Уже появились продолжения вылетных магистралей за МКАД, создаётся единая хордовая система, работает МЦК и поехали первые Московские центральные диаметры. Все виды транспорта в столице объединяются как между собой, так и с городской инфраструктурой. От этого зависит полноценное развитие города и повышение уровня жизни в каждом районе, не только в центре, но и на окраинах. Столица не останавливается в формировании транспортного каркаса. В перспективе единая сеть скоростных линий, особенно с учётом маршрутов МЦД, полностью уберёт транзитный поток машин с городских улиц.

ДОРОГИ:

СТО КИЛОМЕТРОВ КАЖДЫЙ ГОД

Часами стоять в пробках, нарезать лишние круги ради объезда, задыхаться от вонючих выхлопов машин. Об этих ужасах уже начинают забывать. Хотя в городе все больше автомобилей, но и новые дороги тоже растут. Ведь обеспеченность российской столицы дорожной сетью в два-три раза ниже, чем у любого другого мегаполиса мира.

Каждый год в Москве строят не меньше 100 километров дополнительных маршрутов для водителей. На МКАДе после реконструкции быстрее поехали устаревшие развязки. Там перезапустили движение по направленным съездам.

В ближайшие три года дорожные стройки тормозить не собираются как в старой, так и в Новой Москве, где проложат крупные магистрали будущего транспортного каркаса.

Главным проектом стали хордовые магистрали с выходами на МКАД. А между собой их свяжут съезды-выезды транспорта в местах пересечения. Хорды растянутся по городу в целом почти на 350 километров. По данным специалистов, хордовая система готова на 72 процента. Она поможет разгрузить дороги и улучшить экологию в соседних районах. Машины ускорятся, в том числе благодаря новым связкам между разными округами. Это в целом приведет к снижению выбросов примерно на 10% от общегородского значения. По мнению экспертов, движение в виде хордовых магистралей на 20 процентов более эффективно, чем по замкнутой кольцевой.

На карте Москвы

1. Северо-Западная хорда (83 км дорог, 32 искусственных сооружения, 30 пешеходных переходов) уже связала четыре округа столицы - Западный, Северо-Западный, Северный и Северо-Восточный. Маршрут - от Сколковского до Ярославского шоссе. Дорога разгрузила некоторые центральные улицы, Третье транспортное кольцо (ТТК), МКАД и соседние участки вылетных магистралей.

2. Южная рокада (31,5 км дорог, 8 искусственных сооружений и 11 пешеходных переходов) соединит между собой крупные автотрассы города - МКАД, Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект и др. Новая трасса станет дублером МКАД и Третьего транспортного кольца (ТТК) и уменьшит перепробег транспорта, а также обеспечит выход на автодороги федерального значения М-9 «Балтия» и М-5 «Урал».

3. Юго-Восточная хорда (101 км дорог, 59 искусственных сооружений, 13 пешеходных переходов) объединит 22 района - от Нижегородского и Лефортово через Марьино в Бирюлево Западное и Нагатино-Садовники. В них проживает около 2,5 миллионов человек. Дороги между шоссе Энтузиастов и Варшавским шоссе поедут быстрее. Сюда входят такие крупные магистрали, как ТТК, Рязанский и Волгоградский проспекты, новая вылетная магистраль от ТТК до развязки МКАД с Бесединским шоссе, магистраль «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе».

4. Северо-Восточная хорда (75 км дорог, 58 искусственных сооружений, 13 пешеходных переходов) перераспределит все автомобильные потоки на северо-востоке столицы. При этом разгрузит более 70 километров дорог в центре города, на востоке МКАДа и Третьего транспортного кольца. Хорда соединит федеральную трассу «Москва – Санкт-Петербург» и перспективную трассу «Москва – Нижний Новгород – Казань».

Цифры

Общая длина автотрасс Москвы - 3600 километров.

В среднем площадь занятой дорогами городской территории всего 8%.

На окраинах - до 2 - 3% при европейской норме 15 - 20%.

Всего за последние 10 лет в Москве построили:

- более 1000 километров дорог;

- почти 300 мостов, тоннелей и эстакад;

- 15 модернизированных вылетных магистралей;

- 17 клеверных развязок на МКАДе.

В 2021 - 2023 годах запустят:

- 270 километров новых автомагистралей;

- 89 искусственных сооружений;

- 56 пешеходных переходов;

- еще 5 реконструированных развязок на МКАДе.

Мнение эксперта

Максим Щепаков, операционный директор МосТрансПроекта:

- В Московской агломерации живет более 20 миллионов человек. Новая Программа развития транспортной системы Москвы рассчитана до 2040 года. Основные ее направления - максимально надежный и комфортный общественный транспорт, доступный для большинства горожан, безопасность на дорогах и снижение числа аварий.

К примеру, частью этого развития является строительство Северо-Восточной, Юго-Восточной, Северо-Западной хорд и Южной рокады, а также дублеров Кутузовского проспекта и ЦКАД. Это позволит снизить нагрузку на транспортную систему города, повысит связность районов, сократит перепробеги для городского, личного и коммерческого транспорта, поможет убрать узкие места и снизить заторы.

Благодаря появлению новых дорог время в пути на автомобиле по всему городу снизится на 10%, от МКАД до центра – на 20%, а в отдельных периферийных районах, например, Вешняки-Дмитровский, сокращение времени составит до 58%.

Кроме того, с 8 до 6 баллов в час пик разгрузится МКАД, Кутузовский проспект – с 7 до 6 баллов, ТТК и Садовое кольцо – с 8 до 7 баллов, Ярославское шоссе – с 8 до 7 баллов. На 5-10% снизится число погибших в ДТП.

Еще одно важнейшее направление - здоровье горожан, снижение вредных выбросов от транспорта и повышение популярности пешеходных и велосипедных маршрутов. Также необходимо развитие передовых транспортных технологических решений - цифровизации и персонализации транспортных услуг, шеринговых практик и беспилотных технологий.

ТПУ:

ПЕРЕСАДКИ СТАНОВЯТСЯ УДОБНЕЕ

Под одной крышей линии метро, МЦД, дороги и остальные маршруты встретятся в транспортно-пересадочных узлах (ТПУ). Все виды транспорта свяжутся здесь в единую систему. Пересадки между ними станут для пассажиров более комфортными и быстрыми.

По оценкам экспертов, сеть транспортных узлов, где удобно перескочить с одного транспорта на другой, пользоваться нужной инфраструктурой и перехватывающими парковками, позволит разгрузить столичные дороги в среднем на 7 процентов. Для такого мегаполиса, как Москва, это немало.

Цифра

В 2021 - 2023 годах в столице построят 33 транспортно-пересадочных узла.

Мнение эксперта

Илья Киевский, директор научно-проектного центра (НПЦ) «Развитие города», кандидат технических наук:

- Развитие транспортной системы Москвы комплексно идет по многим направлениям. Это и хорды, и крупные магистрали, и локальные дороги, и транспортно-пересадочные узлы, и метро с МЦД. Главная задача - не допустить расхождения сроков при вводе объектов капитального строительства и транспорта. Москва серьёзно вкладывается в эти проекты, прекрасно понимая, что затраты не сиюминутные. Жителям уже стало комфортнее передвигаться по городу. Сегодняшние стройки помогут решить и те транспортные проблемы, которые могут появиться в будущем.