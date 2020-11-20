Коллекционера редких банок "Кока-колы" обманули во время покупки нового экземпляра

Коллекционера редких банок кока-колы обманули на 4000 рублей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

33-летний Роман из Москвы может похвастаться довольно необычным увлечением, он коллекционер. Но собирает он не марки и монеты, а редкие банки и бутылки "Пепси" и "Кока-колы". Его квартира за много лет такого коллекционирования превратилась в своеобразный музей, а лоты заняли почти все полки в шкафах. Рома повидал все возможные банки, в которых выпускалась газировка, и большая часть у него уже есть. Но за отдельными лотами мужчина охотится особенно азартно. Он ищет заветные банки на различных интернет-площадках, но, к сожалению встретить недостающий экземпляр удаётся редко. Но недавно коллекционеру повезло, во всяком случае, по началу, он был в этом убеждён. На одном из сайтов для продажи вещей мужчина нашёл желанную банку, он написал продавцу и стал договариваться о сделке. И от исполнения мечты Романа отделяли несколько тысяч километров и четырёхзначная сумма в рублях.

Продавец заверял Романа, что сразу после получения денег на карту отправит баночку с помощью самой быстрой доставки, бережно упаковав её, чтобы сохранить внешний вид раритета при транспортировке. Мужчина был согласен на условия и оплатил товар, осталось дождаться трек-номера, чтобы отслеживать перемещения посылки. Но продавец не спешил. Через несколько дней коллекционер заволновался и отправил ему сообщение, ответа не последовало. На звонки продавец тоже перестал отвечать. Роман заподозрил, что посылку он так и не получит, да и деньги вернуть скорее всего не сможет. Коллекционер обратился за помощью в полицию.

— Обратился 33-мужчина с заявлением о том, что на сайте частных объявлений нашел сообщение о продаже старинной банки стоимостью 4000 руб. Позвонил на номер и после разговора совершил перевод денежных средств в сумме 4000 рублей на банковскую карту по номеру телефона. До настоящего времени товар не пришел, продавец на телефон не отвечает, — сообщил источник kp.ru

Теперь полицейским предстоит проверить информацию, владельца банковской карты и номера телефона, по которому Роман общался с мошенником. Но надежды мужчины на справедливое завершение этой истории почти угасли. К сожалению, подобные преступления раскрываются крайне редко.