«Этот педофил насиловал приемных детей и все молчали»: москвичка рассказала о том, что творилось в образцово-показательной многодетной семье

Мать приемных детей все знала, но покрывала мужа-извращенца Фото: СОЦСЕТИ

Многодетная семья Прониных*, в которой пятеро своих и десять приемных детей, до последнего времени считалась чуть ли не идеальной. Огромный трёхэтажный дом в Москве, дети занимаются в спортивных кружках и студиях, родители души в них не чают и все вроде как счастливы. Но в один момент все рухнуло.

Вечером в четверг, 19 ноября, в полицию обратилась 35-летняя Виктория, близкий друг этой семьи. Женщина рассказала страшное. По ее словам, много лет приемный отец Алексей Пронин* насиловал девочек, которых семья брала из детских домов. Многодетная мать, Надежда Пронина*, якобы все знала и до поры прикрывала супруга, с которым позже все-таки развелась. Но эстафету педофила, по словам Виктории, подхватил 13-летний приемный сын. Теперь он насилует девочек и даже свою родную младшую сестренку. Одним словам — жесть!

«Молчала, чтобы детей не забрали в детские дома»

Сейчас во всей этой чернухе разбирается полиция. Заявление Виктории приняли, но быстро дело, скорее всего, не возбудят. История-то давняя. Все началось еще в конце нулевых.

- Еще 12 лет назад, в 2008 -м году я познакомилась с этой семьей. Я тогда очень близко подружилась с Олей*, одной из приемных дочерей Прониных*. Ее они взяли из детского дома. На тот момент нам с Олей уже за 20 было. Но знаете, они не выставили ее за дверь после того, как ей 18 стукнуло. Так ведь многие приемные родители делают. Я просто в восторге была от этой семьи. Стала часто приходить к ним в гости, - рассказала Виктория в эксклюзивном интервью «КП».

Вика подружилась и с Надеждой Прониной*. До сих пор, несмотря на все события, она восхищается этой женщиной.

- Надя через многое прошла. С мужем Алексеем жизнь у нее была не сахар. Они поженились, когда ей 16 было, в этом же возрасте она первого ребенка родила. У них пятеро совместных сыновей. Сейчас они уже выросли и живут отдельно, у них уже и свои дети есть. Но как она жила с их отцом? Он конченный алкоголик и еще игроман. В те времена, когда еще были казино, он умудрился проиграть все их имущество: дом, квартиру. На тот момент у них уже больше трех детей было и банк, чтобы не выгонять многодетную семью на улицу, дал им возможность жить в казенной квартире. Наде от непутевого мужа еще и доставалось: он бил ее и издевался. Она сама мне все это рассказывала. Она при этом жила детьми, очень любила сыновей, а потом стала брать детей под опеку, - рассказала Виктория.

Пронин насиловал девочек, которых семья брала из детских домов. Фото: СОЦСЕТИ

В 2008-м, когда Виктория стала близко общаться с семьей, отношения Нади и Алексея, которые вместе воспитывали своих и приемных детей, были на грани развода.

- Он тогда пил безбожно. Выгнать его она не могла – он просто не уходил. В итоге она решила уйти сама. Сначала без детей переехала к своему нынешнему мужу Азамату*, он татарин. А потом быстро забрала всех детей. Азамат продал свою квартиру и купил огромный в дом, в который и перебрались все дети, - рассказала Виктория.

Какое-то время в этом доме жила и Вика.

- Это было пару лет назад, на тот момент я уже сама была мамой. Моей дочке сейчас 6 лет. У меня в Москве нет своего жилья и однажды в перерыве между съёмными квартирами я некоторое время прожила в их доме. Это тогда казалось нормальным: мы близко дружили с Надей и Азаматом - , рассказала Вика.

В то время Виктория сблизилась со всеми приемными детьми, которые росли в этой семье.

- Девочки мне стали доверять, и вот тогда я и узнала, что творилось в этой приемной семье до развода. До сих пор спокойно не могу это рассказывать. Но этот педофил, я сейчас про первого мужа Нади, Алексея, насиловал приемных девочек. Он запугивал их, бил, раздевал догола и заставлял делать страшные вещи. Когда мне это одна из девочек рассказала, я подумала, что это просто фантазии какие-то. Но потом все тоже самое стали говорить и другие девчонки. На тот момент им всего по 5-7 лет было. Сейчас они подростки. Я даже записала их истории на видео. Вы понимаете, мое состояние? Меня трясло, я не знала, что делать, - рассказала Виктория.

Виктория Туркина Фото: Личный архив героя публикации

По словам женщины, она сразу не пошла в полицию, только потому что сами дети ее об этом просили, к тому же, теперь они жили вдали от первого супруга приемной мамы.

- Они не хотели возвращаться в детские дома. Говорили, что это все в прошлом, что сейчас Алексей* не приходит в новый дом, что Азамат и Надежда - хорошие родители. И это правда. Я поговорила с Надей и она тоже попросила меня молчать. Из разговора я поняла, что про извращения бывшего мужа она знала. Меня это еще больше шокировало. Я не могла это принять, понять ее, как мать. Надя и про видео, которые я записала на телефон, знала. Она плакала и умоляла меня не рушить ее жизнь и все удалить. Я сейчас жалею, что стерла те файлы. Но и без них полиция разберется! Достаточно просто психологу опросить детей, и провести обследование у гинеколога, - рассказала Виктория.

Возможно, Вика так и не решилась бы рассказать правду, если бы не узнала, что в семье снова происходят страшные вещи.

- Недавно мне позвонили девочки и стали жаловаться на 13-летнего приемного брата. Он словно подхватил эстафету от приемного отца-педофила. По словам детей, он постоянно насилует свою родную младшую сестру, их двоих взяли из детского дома. К другим девочкам он тоже сексуально домогается. А что же мама? Надя все знает, конечно. И опять покрывает. Она говорит, что так любит этого приемного мальчика, что не готова ломать ему жизнь, что сама все это прекратит, - возмутилась Вика.

У девочки разбит подбородок Фото: Личный архив героя публикации

Но последней каплей, после которой Вика пошла в полицию, стала история, которая случилась в доме этой многодетной семьи 17 ноября.

- К ним в гости пришла 16-летняя школьница, подруга одной из приемных дочек. Я эту девочку лично знаю, мы виделись несколько раз. Так вот Марина* позвонила мне из больницы и в слезах рассказала, что ее жестоко избил муж моей подруги Оли*. У девочки разбит подбородок, сломана рука, все ноги в синяках. За что? А то, что она просто долго была в душе, - рассказала Вика.

Как стало известно «КП», мама Марины тоже подала заявление в полицию. Сама девочка до сих пор в больнице.

- Я сегодня снова еду к следователям давать показания. Поверьте, мне тяжело далось решение обратиться в полицию. Мне страшно, что сейчас детей вернут в детские дома. Но жить дальше, храня эти жуткие секреты, я просто не могла. Я знаю точно, уверена на все 100 процентов, что Алексей — педофил. Были ли проникновения, это уже гинекологи скажут. Что до самой Нади и ее нового мужа, я про них ничего плохого сказать не могу. Они замечательные люди.

Девочка получила травму руки Фото: Личный архив героя публикации

«Все у нас хорошо, это просто месть»

Но у многодетной мамы своя правда. По ее словам, Виктория просто мстит ее семье.

- Это все ложь! Я действительно давно развелась с первым мужем, но лишь потому, что он алкоголик. Что до Виктории, то она решила просто нам отомстить. Примерно год назад она жила в нашем доме и в какой-то момент мой второй муж с ней поссорился. Она не очень хорошо себя вела. Дочку свою на нас оставляла, а сама могла вернуться домой пьяной. Когда терпение закончилось, мой муж попросил ее съехать. Наверное, она затаила обиду и сейчас таким жутким способом нам отомстила, - рассказала в эксклюзивном интервью «КП» многодетная мама, Надежда Пронина.

Виктория уверена, что так многодетная мама просто защищает свою семью.

- А что ей еще сказать? На самом деле это не она мне с ребенком помогала, а я ей. В доме, кроме детей, у них куча животных: кошки, собаки, обезьяна даже есть. Я помогала ей с уборкой. Но, поверьте, хотя у меня и нет своей квартиры в Москве, я самодостаточный человек. Я нормально зарабатываю, занимаюсь наращиванием волос. Все хорошо в моей жизни. Мы действительно были очень близки с этой семьей. Надеюсь, они простят меня за рассказанную правду. Я сделала это ради детей и понимаю всю ответственность за данным мной в полиции показания, - объяснила Виктория.

Рана Фото: Личный архив героя публикации

Свою шестилетнюю дочку женщина уже отвела к гинекологу.

- К счастью, моего ребенка не насиловали в физическом плане. Но когда она оставалась в их доме, видела, как этот приемный мальчик раздевал других девочек. Я обязательно буду водить свою дочь к психологу, - рассказала Вика.

Как стало известно «КП», уже сегодня следователи опросят приемных детей и родителей.

- Ведётся доследственная проверка, решается вопрос о передаче материалов в Следственный комитет, - сообщил «КП» собственный источник в правоохранительных органах.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

*Имена героев изменены в интересах следствия.