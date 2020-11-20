«Лежала голая на кровати и вся в крови»: в Москве сосед нашел мертвой 14-летнюю школьницу

14-летнюю девочку нашли в луже крови Фото: СОЦСЕТИ

Открытая дверь в многоэтажке на Можайском шоссе днем в пятницу, 20 ноября, привлекла внимание соседей. Один из них решил проверить, все ли в порядке, и зашел внутрь. Спустя секунду мужчина выбежал на лестничную клетку с криками: «вызовите полицию». В квартире он нашел тело 14-летней школьницы. Девочка была абсолютно голой.

- Она лежала на кровати в луже крови, - рассказал следователям очевидец.

Сейчас к квартире работают следователи и криминалисты. На теле школьницы обнаруживали более 10 ножевых ранений. Как удалось выяснить «КП», несколько дней подросток жила одна.

- Погибшая проживала с бабушкой и отцом. Папа находился в рабочей командировке, а бабушка была в больнице, где проходила лечение от коронавируса, - сообщил «Комсомольской правде» собственный источник в правоохранительных органах.

Кто и за что мог убить ребенка, сейчас выясняют следователи.

- Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве. – В данный момент допрашиваются соседи, устанавливаются родственники потерпевшей.

Известно, что мама школьницы с ней не проживала.

«Комсомолка» следит за ходом расследования.