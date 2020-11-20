Умерла Людмила Князева, звезда шоу «Наша Russia»

Актриса Людмила Князева в телешоу "Наша Раша". Фото: телеканала ТНТ

В полицию поступило сообщение от 32-летней Марии П.* Женщина сообщила правоохранителям, что переживает за свою бабушку, 82-летнюю актрису Людмилу Князеву, которая не отвечает на звонки и не открывает дверь в квартиру. Встревоженная внучка рассказала, что они с бабушкой очень дружат и часто гуляют, а такое поведение для нее не свойственно. Женщина подумала самое плохое и очень запереживала. По адресу актрисы, в одну из квартир на улице Снежная, был направлен наряд полиции и сотрудники МЧС. Оперативники вскрыли дверь в квартиру артистки и обнаружили ее тело в луже крови на полу в комнате.

«При вскрытии квартиры на улице Снежная был обнаружен труп 82-летней Людмилы Николаевны Князевой. При первичном осмотре медиками, которые прибыли констатировать смерть женщины, врачи не обнаружили каких-либо следов насильственной смерти. Однако на полу в комнате, а также на самом теле женщины была кровь. Тело направлено на медицинскую экспертизу, которая установит точные причины смерти», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали произошедшего. Посмертная медицинская экспертиза должна помочь оперативникам установить точные обстоятельства и причины смерти актрисы.

Людмила Николаевна Князева - известная актриса кино. Снималась в таких сериалах, как «Глухарь», «Будет светлым день», «Товарищ Сталин» и других. Зрителю Людмила Николаевна хорошо запомнилась по роли бабушки в популярном шоу «Наша Russia».