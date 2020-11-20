"Выпить она могла, но у неё даже парня не было": подруги рассказали, как жила убитая в Москве 14-летняя школьница

Тело 14-летней школьницы нашел в квартире на Можайском шоссе сосед. Фото: СОЦСЕТИ

В обстоятельствах убийства 14-летней школьницы в Москве сейчас разбираются следователи. Напомним, в пятницу, 20 ноября, тело Марины (имя изменено - прим. ред.) в квартире на Можайском шоссе нашёл сосед. По словам мужчины, девочка голая лежала на кровати в луже крови. Криминалисты насчитали более 10 ножевых ранений. Уголовное дело возбуждено, но пока нет даже подозреваемых.

Известно, что почти неделю до смерти Марина жила одна. Её бабушка попала в больницу, где она лечилась от коронавируса. Именно она была единственным близким человеком девочки-подростка.

- Они жили в той квартире с бабушкой. Она её мамой называла. Так случилось, что с рождения она маму свою не видела. Она умерла во время родов или через несколько дней, - рассказала "КП" подруга убитой, Ольга Гончарова.

Девочки вместе учились в школе.

- Отец её жил в другом городе с новой семьёй. Но он с деньгами им помогал, они не бедствовали, - рассказала Оля. - Она всегда хорошо одевалась и ни в чем не нуждалась.

По словам подруг, бабушка строго воспитывала внучку. Гулять ей можно было только до 21.00. Но, несмотря на это, паинькой девятиклассница не была.

- Она любила погулять. Могла выпить, но не прям напиться. Училась плохо, на тройки. В прошлом году её на второй год хотели оставить. А вот парня у неё не было. Какой-то мальчик ей нравился, но до отношений дело не дошло , - рассказала Ольга.

По версии следствия, перед убийством школьницу изнасиловали. Сейчас оперативники опрашивают свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения.

"КП" следит за ходом расследования.

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На теле множество ножевых, но кто совершил убийство — пока не понятно (подробности).