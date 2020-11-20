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В Подмосковье нашли главную елку страны: уже скоро ее установят в Кремле

В интернете появились первые снимки будущего новогоднего дерева
Андрей АБРАМОВАндрей АБРАМОВ
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Скоро ёлка займёт своё законное место на Соборной площади Кремля.

Скоро ёлка займёт своё законное место на Соборной площади Кремля.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главная елка страны в этом году будет из-под Наро-Фоминска. Кандидатку нашли неподалеку от деревни Таширово в Московской области. Скоро ее привезут в Кремль, чтобы установить на Соборной площади.

— Главная елка страны, которую вскоре отправят в Кремль, выросла под Наро-Фоминском. В лесу она свыше 100 лет, но в декабре переедет на Соборную площадь Москвы. Энергетики Подмосковья обеспечат энергоснабжение площадки, на которой праздничное дерево готовят для отправки в столицу, — рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.

Главная елка страны, которую вскоре отправят в Кремль, выросла под Наро-Фоминском.

Главная елка страны, которую вскоре отправят в Кремль, выросла под Наро-Фоминском.

В прошлом году главную ель везли из Можайска. Тогда дерево было в высоту 25 метров, а размах ветвей доходил до шести метров. По оценкам специалистов, ему было 90 лет. Каковы параметры елки-2020, пока не уточняется. Она еще не срублена. Это случится в первой декаде декабря.

Кстати, когда настанет время убрать елку, ее не просто утилизируют. Из древесины всегда пытаются сделать что-то оригинальное. Три года назад, например, сделали деревянные коробки — экокубы. В них положили пакетики с семенами из шишек ели и раздали детям. Планируется, что за пару лет ребята вырастят новые елочки, а затем их высадят на московских улицах. В 2018-м из ели сделали часы, а год назад пустили на экологичные сувениры.

Напомним, в этом году в Москве и и Подмосковье рекомендовано не проводить массовые новогодние мероприятия из-за коронавирусной инфекции. Городские праздники отменили вовсе. Фирмам провести корпоратив не запрещено, но с соблюдением всех мер. Рестораны в Москве работают лишь до 23:00, а по области до полуночи. Поэтому некоторые приняли решение отгулять праздник в соседних регионах.

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