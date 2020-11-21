Двух детей спасли из горящей многоэтажки на Юго-Востоке Москвы

В квартире на Юго-Востоке Москвы раздался хлопок и начался мощный пожар Фото: Кадр видео

Днем 21 ноября жители улице Шоссейная в Печатниках сначала услышали резких хлопок, а затем звук осыпающегося стекла. В 12-этажном доме неподалеку от станции МЦД «Депо» начался пожар в одной из квартир на шестом этаже. Через считанные минуты к советской панельке промчалась вереница пожарных расчетов.

— Сначала бабахнуло! С балкона летели стекла, затем еще какие-то вещи. Наверное, это были обгоревшие рамы. Валил дым, который затянул всю половину дома с этого этажа и до крыши. В сумерках хорошо было видно, как на балконе бушует красное пламя, — рассказали kp.ru очевидцы возгорания.

Видео с места ЧП можно посмотреть на нашем сайте. На серии роликов удалось запечатлеть первые минуты пожара, а затем и его тушения.

— В 16:03 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о возгорании по адресу улица Шоссейная, 57. Оперативно прибывшими подразделениями было обнаружено возгорание в одной из квартир. Благодаря слаженным действиям пожарных было спасено пять человек, в том числе двое детей, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Все спасенные находились в квартире на верхнем этаже. Фото: Кадр видео

Все спасенные находились в квартире на верхнем этаже. Люди не понимали, что происходит, пока в дверь не постучались спасатели. В ведомстве не уточнили, что стало причиной возгорания — ее установит комиссия. Известно, что горела жилая комната с балконом. Уничтожены вещи и мебель. Сами жильцы не пострадали.

Не так давно в Печатниках случился другой крупный пожар. Горел ангар площадью 450 «квадратов». У строения рухнула крыша. Перед этим из него успели вывести четверых сотрудников.