Снег, метель и заносы на дорогах: Зима пришла в Москву раньше срока – и с серьезными намерениями

Скоро на Москву налетит очередной снегопад Фото: Иван МАКЕЕВ

Мы уже привыкли ждать снега до самого Нового года – глобальное потепление, куда деваться! А в 2020-м снег взял да и лег не просто вовремя, а на неделю раньше срока. По климатическим нормам, постоянный снежный покров в Москве устанавливается в среднем 28 ноября. Сейчас это случилось уже 20 ноября - после снегопада в пятницу, превратившего столичные улицы в декорации к рождественской сказке.

Город преобразился под снегом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Толщина снежного покрова в разных районах мегаполиса от 4 см (в центре) до 7 см (в Тушине). А в Подмосковье сугробы выросли до 10 – 12 сантиметров, как зимой.

Конечно, никто не даст гарантий, что нынешний снег долежит до весны – одна серьезная оттепель, и от всех этих сантиметров останутся лишь лужи. Но пока погода лишь решила добавить нам уверенности в том, что зима пришла всерьез.

Москвичи радовались первому настоящему снегопаду. Фото: Иван МАКЕЕВ

Очередной снегопад заметет Москву и область вечером в воскресенье, в ночь на понедельник и утром 23 ноября. Начало ненастья и время максимальной интенсивности снега будет разным, в зависимости от района. А виноват в нем циклон из Северной Атлантики – точнее, его теплый фронт.

Насколько сильным будет снегопад? В центре “Фобос” пугают: Москве за ночь достанется 20% всей месячной нормы осадков, толщина снежного покрова в столице достигнет 10 см. На дорогах возможны снежные заносы и пробки, в аэропортах – проблемы для взлета и посадки самолетов.

Чувствовалось, что близко Новый год Фото: Иван МАКЕЕВ

Впрочем, их коллеги настроены оптимистичнее:

- Пик снегопада ожидаем в ночь на понедельник, 23 ноября, до 6 утра, - комментирует “КП” главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - В воскресенье до 21 часа выпадет от 1 до 3 сантиметров снега. За ночь еще 2 – 4 сантиметра. Весь этот снег будет лежать, не растает, так как температура ближайшей ночью -1...-3 градуса. Станет ли выпавший за ночь снег проблемой для автомобилистов? Не особенно. По интенсивности он примерно такой же, как в пятницу. Дорожные службы в Москве подготовлены. Проблемы возможны южнее столицы – в Тульской и Калужской областях, там ожидаются более серьезные осадки. И если кто-то поедет в Москву из соседних регионов или с юга области к началу рабочей недели, - надо учитывать возможные заносы и снежный накат, и это действительно может быть неприятно. Ледяного дождя или других напастей не ждем. Просто снег или слабая метель. В понедельник снегопад, если и будет, то небольшой, и в основном на востоке Подмосковья. Во вторник и среду местами небольшой мокрый снег или морось при нулевой температуре – гнилая погода.