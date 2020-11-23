«Сидел один пять суток»: соседи спасли мальчишку, которого заперли в квартире родители

Запертый в квартире без родителей 10-летний мальчик провел пять суток. Фото: Shutterstock

Ровно пять суток 10-летний Дима* провел взаперти. Все случилось в квартире на улице Новоорловской, что на Западе Москвы. Утром в понедельник, 22 ноября, соседи услышали, как ребенок зовет на помощь. Дверь была заперта и тогда соседи позвонили в полицию. В итоге дверь вскрыли и обнаружили перепуганного мальчишку, который был дома один. Ребенка сразу госпитализировали.

- Установлено, что в квартире без родителей он провел пять суток. Сейчас жизни мальчика ничто не угрожает, - сообщила «Комсомольской правде» Людмила Нефедова, руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы.

Где мама ребенка и почему она закрыла его в квартире - пока неизвестно.

- Местонахождение мамы устанавливается, - добавили в прокуратуре Москвы.

По факту оставления ребенка в опасности ведется доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«КП» следит за ходом расследования.

*Имя ребенка изменено