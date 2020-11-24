Осень-2020 в Москве – рекордно теплая. Каких аномалий ждать от зимы

Погода в Москве бьет рекорды. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Поздравляю: мы с вами видели самую теплую осень, какая только может быть в Мосве! Во всяком случае, ничего подобного не случалось за все 140 лет метеонаблюдений. О рекорде синоптики заговорили уже в октябре, после солнечного сентябрьского бабьего лета и идеальной октябрьской золотой осени.

А сейчас исторический рекорд – уж свершившийся факт, подтвердили “КП” в Московском метеобюро. Ноябрь-2020 по средней температуре пока на +2,9 градуса теплее, чем положено по климатическим нормам. В ближайшую неделю, до конца календарной осени, морозов тоже не предвидится.

Если же брать среднюю температуру за все три осенних месяца, то она сейчас на 3,5 градуса выше, чем обычно. И такого действительно еще не бывало. До сих пор чемпионами по осеннему теплу считались сразу два года, 1938 и 1974. С одинаковым отклонением от нормы на 2,9 градуса.

Что ж, осень порадовала! А какой будет зима 2020\2021? Каких аномалий ждать от погоды?

По расчетам Гидрометцентра России, в декабре и январе средняя температура в Москве будет вполне обычной, в рамках климатическим норм. А вот февраль, скорее всего, окажется аномально теплым, как и март. Не самый плохой вариант, правда? Короткая зима и ранняя весна после рекордно теплой осени.

Впрочем, надо помнить, что речь в этом предварительном прогнозе Гидрометцентра идет о средней температуре за месяц. А в течение месяца вполне могут быть и лютая стужа на пару дней, и оттепели на неделю - а в итоге в среднем выйдет, что все в норме.

И, к сожалению, наука не способна предсказать погоду для конкретных дней на пару-тройку месяцев вперед. И даже на месяц. Так что мы пока не узнаем, будет ли мороз или метель в новогоднюю ночь.

- У нас же часто бывает, что снег выпадет в ноябре, быстро растает, а потом ждем его до января. Не исключено, что и сейчас зима напугает снегопадами, а потом окажется теплой, ни особых морозов не будет, ни сильных снегопадов, - рассуждает главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Метеорологи центра “Фобос” предупреждают: опасаться надо частых ледяных дождей! Они случаются, когда теплый воздух со стороны Атлантического океана вместе с циклонами быстро проникает в Европейскую часть России и дальше, до Урала и даже Сибири. Сейчас Атлантический океан перегрет на 2 – 4 градуса по сравнению с обычными температурами. А значит, циклонические вторжения, столкновения тепла с холодом и, как следствие, ледяные дожди, могут происходить чаще.