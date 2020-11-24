Столичный метрополитен выясняет, почему течет вода с потолка в переходе на станцию «Александровский сад»

В переходе на станцию «Александровский сад»течет вода с потолка Фото: Алиса ТИТКО

Пассажиры метро обеспокоились, когда увидели, что течет вода с потолка в переходе на станцию «Александровский сад». «КП» выяснила, какие работы планируются на самом главном пересадочном узле Москвы – с этой станции можно перейти на Арбатско-Покровскую, Сокольническую и Серпуховско-Тимирязевскую линии метро.

Трещины на штукатурке и воду москвичи заметили несколько дней назад. Фото: Алиса ТИТКО

- Сотрудники станции с ходу не смогли ответить, что произошло. Вроде бы и снегопад был не такой уж и сильный, - рассказывает «КП» москвич Антон Мельников.

Трещины на штукатурке и воду москвичи заметили несколько дней назад. Речь о переходе на станцию метро «Александровский сад» на Филевской линии. Стоит обратить внимание, что Филевская линия — единственная в Москве, большая часть которой проложена по земле. Одна ее часть петляет по бывшему руслу речки Филька, которая убрана в коллектор, а затем вырывается в благоустроенные районы запада Москвы.

В столичном метрополитене уже выясняют, почему течет вода. Фото: Алиса ТИТКО

Станция метро «Александровский сад» построена в 1935 году, открыта в составе первого участка Московского метрополитена. Глубина ее заложения всего 7,4 метра – так как близко к Кремлю. Она расположена под южной частью улицы Воздвиженка, рядом Российская государственная библиотека (она же «Ленинка»).

В столичном метрополитене уже выясняют, почему течет вода. Одна из версий – грунтовые воды.

- Метрополитен - подземное сооружение, поэтому грунтовые воды могут стать причиной течей. Сейчас мы снимаем штукатурный слой на сводчатом перекрытии станции «Александровский сад» для того, чтобы определить, откуда и почему там поступает вода. Только после этого мы сможем устранить источник течи, - рассказали «КП» в Московском метрополитене.

Причиной протечки могут быть грунтовые воды. Фото: Алиса ТИТКО

Как рассказали в столичном метрополитене, пассажирам не стоит переживать, после всех работ облицовке будет возвращен первоначальный вид.

- Рабочая зона находится под нашим постоянным контролем, безопасности пассажиров ничего не угрожает, - уточнили в Московском метрополитене.