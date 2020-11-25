Жизнь по правилам заботы

Андрей Воробьёв (в синем костюме) пожелал пациентам скорейшего выздоровления. Фото: Гавриил ГРИГОРОВ/ТАСС

- Хотелось бы, конечно, в хоккей на хорошем льду поиграть рядом с домом. Но подождем еще немного. Время такое - понятно, - улыбается житель химкинского района Лобаново Игорь Агеев.

ФОК на улице Мичурина в Химках строили в четыре этапа. Разрешение на ввод было получено в конце октября, но пока его временно переоборудовали в инфекционный корпус - «филиал» Химкинской областной больницы. Все работы провели по-стахановски, всего за полторы недели. Первых пациентов корпус начал принимать уже 9 ноября. Сюда сейчас везут людей с осложнениями из-за ковида с севера и запада Подмосковья.

Вчера губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил, как работает временный госпиталь.

- ФОК строили в надежде запустить для детей и взрослых, его долго ждали жители. Но сейчас такое время - он начал работу в режиме госпиталя, - сказал Андрей Воробьёв.

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Реанимационное отделение с аппаратами ИВЛ на 18 человек оборудовали в танцевальном и тренажерных залах. Палаты для тяжелых больных (264 койки с подведенным кислородом) находятся на «ледовом поле» (после запуска ФОК лед, естественно, не заливали). Еще 72 койки для легких пациентов разместили в универсальном зале на втором этаже. Всего временный инфекционный корпус может принять 354 человека и в настоящее время загружен примерно на 90 процентов.

- Всего в городском округе Химки развернуто 1135 инфекционных коек для лечения пациентов с ковидом - 5 корпусов, включая этот, - рассказал губернатору главврач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов. - В этом корпусе у нас осуществляется единая маршрутизация, то есть пациентов принимаем через единый приемный покой, а далее - КТ (компьютерная томография. - Авт.), забор анализов. Дальше по палатам в зависимости от состояния человека. Этот корпус обеспечен и персоналом, и оборудованием. Помимо аппаратов ИВЛ и кислородных коек есть два передвижных рентген-аппарата, передвижной УЗИ-аппарат, кардиографы.

Владислав Мирзонов отметил, что ковидом уже переболели две трети всех сотрудников Химкинской областной больницы, работавших в красной зоне.

- Надеюсь, мы пройдем этот сложный период. Госпитализация у нас очень высокая. Но надо отдать должное - и выписка хорошая. Поэтому прошу вас не снижать самоотдачу, - обратился губернатор к медикам.

Андрей Воробьёв переоделся в защитный костюм и прошел в красную зону, пообщался с пациентами и медиками. Одна из медсестер в разговоре с губернатором отметила, что сложно подобрать удобную обувь для такой работы - люди практически всю смену на ногах, ноги устают очень сильно. Андрей Воробьёв пообещал позаботиться о медиках и решить эту проблему.

Врачам Химкинской больницы вручили государственные награды.

ГОСНАГРАДЫ ДЛЯ ВРАЧЕЙ

Губернатор поблагодарил химкинских врачей за самоотверженный труд.

- В разных палатах разные люди слова благодарности нашим врачам говорят, - отметил Андрей Воробьёв. - Все делается своевременно. Понятно, что болезнь, коронавирус, очень непросто протекает, но люди чувствуют заботу, профессионализм. Есть все необходимые медикаменты, протоколы. Понятно, что бывают сложные, непредсказуемые случаи, но тот разговор (с пациентами. - Авт.), который у меня сейчас состоялся, он очень важен и приятен для меня. Потому что одно дело - открыть койки на месте спортивного комплекса, другое - чтобы это все работало. Мы встречаемся с вами по торжественному поводу - я хочу выполнить поручение президента. Для меня большая честь вручить вам государственные награды.

Главному врачу Химкинской областной больницы Владиславу Мирзонову присвоено почетное звание «Заслуженный врач РФ». Также орден Пирогова (это госнаграда за самоотверженность и милосердие) получили заведующий отделением - врач-кардиолог Наталия Минасян, врач-анестезиолог-реаниматолог Владимир Бахта, врач-хирург Максим Метельский.

На каток «Театральный» с удовольствием приходят местные ребята. Фото: Павел ПОПОВ

КАТОК «ТЕАТРАЛЬНЫЙ»

Впрочем, если новый ФОК пока задействован в борьбе против коронавируса, в Подмосковье продолжают открываться спортивные площадки. Тем более не за горами новогодние каникулы, и многие проведут это время на свежем воздухе. Например, в сквере Юбилейный в Химках в минувшую субботу заработал каток «Театральный».

Андрей Воробьёв приехал сюда, чтобы посмотреть, как соблюдаются меры антикоронавирусной безопасности. На входе у всех посетителей проверяют температуру. У раздевалок стоят антисептики.

Зеркало катка - 2 тысячи квадратных метров. Одновременно здесь могут находиться около 200 человек. Кататься здесь можно бесплатно, но, конечно, с соблюдением мер безопасности. Чтобы не допустить столпотворения на катке, входные билеты можно получить через сайт, в виде QR-кода - на определенное время.

Подмосковные улицы, парки, катки украсят к Новому году. Фото: Павел ПОПОВ

Ольга Донцова-Сюренкова уже несколько раз побывала здесь с дочкой Мией.

- Дочь совсем не умела кататься, но теперь вот прогресс уже есть. Причем сама, без тренера, - рассказывает женщина. - Нам удобно, что не надо стоять у кассы в очереди, а через интернет билет можно заказать. Раздевалки удобные, теплые, прокат недорогой, и все размеры коньков здесь есть.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Предприниматели с неограниченными возможностями

Московская область регулярно становится территорией для внедрения пилотных версий различных федеральных программ. Например, недавно здесь успешно тестировали проект с самозанятыми - МО стала одним из первых регионов, где предприниматели смогли получить этот статус. А теперь именно Подмосковье станет первым регионом России, где появится бизнес-акселератор для людей с ограниченными возможностями. Этот проект придумала студентка МГУ Диана Цыганкова. Девушка представила свой проект Президенту России Владимиру Путину на форуме Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени».

Вчера губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв встретился с Дианой Цыганковой.

- Моя инициатива - это создание большой образовательной онлайн-платформы. На ней мы будем обучать молодых людей с ограниченными возможностями, - рассказала девушка. - В России достаточно много акселераторов по предпринимательству, но для людей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья. - Авт.) такой платформы нет. Молодые люди хотят реализовать себя, но ресурсов и некой адаптации нет. Вот мы и хотим это дать. Пилотную версию мы сделаем в Московской области и будем тиражировать этот опыт по всей стране.