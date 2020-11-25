В Долгопрудном жители нашли на помойке больше 50 картин известной советской художницы, жены иллюстратора Буратино

Картины Светланы Ковальской оказались ненужными. Фото: Лена Стариковская

Сложенные стопочкой картины прямо у мусорного бака в одном из дворов в подмосковном Долгопрудном во вторник, 25 ноября, обнаружили местные жители. Добро валялось прямо в груде строительного мусора. Прошли мимо не все. Кто-то присмотрелся и заметил на холстах фамилию и имя автора – Светлана Ковальская. Прогуглили и оказалось, что это известный советский художник, автор популярных в 50-х годах плакатов и жена не менее известного иллюстратора, создавшего Буратино, ныне покойного Леонида Владимирского. Среди зевак на счастье оказалась соседка семьи, художник Лена Стариковская. Она-то и взялась спасать картины от мусоровоза.

- Я просто не могла мимо пройти. В этот момент женщины с детьми уносили около десяти работ. Остальные 40 холстов я забрала с мусорки и, вызвав грузотакси, увезла в свою студию, - рассказала «Комсомольской правде» Лена Стариковская, член «Союза художников».

Чтобы спасти холсты, пришлось вызывать грузовое такси. Фото: Лена Стариковская

О том что в соседнем подъезде живет известная художница Светлана Ковальская, Елена хорошо знала.

- Я несколько раз видела ее во дворе. После смерти мужа она редко выходила на прогулки. Знаю, что квартира у нее была просто уникальная. Для покойного супруга она расписала стены и даже потолок, - рассказала Елена.

Но как работы художницы оказались на помойке? По словам соседей, выбросил их сын Светланы Ковальской. Помимо картин на помойку он принес сломанные подрамники.

- Мы до сих пор не знаем, что в семье произошло. Светлана Ковальская, а ей сейчас за 80, попала в больницу несколько недель назад, - рассказал Елена. – Ходят разные слухи, в том числе и о ее смерти. Но точно никто не знает, так ли это на самом деле.

О своей находке Елена рассказала коллегам-художникам, и в первый же день ей удалось пристроить в добрые руки 30 картин.

- Я не знаю, вправе ли я так поступать? Но люди хотят забрать эти картины, приезжают из соседних городов даже, - рассказал Елена.

В первый же день Елене удалось пристроить в добрые руки 30 картин. Фото: Лена Стариковская

Художница просит не судить строго сына Светланы Ковальской.

- Когда в семье горе, будь то болезнь или смерть близкого человека, люди часто совершают необдуманные поступки. И надо понимать, что ценность картин могут понять далеко не все. К примеру, у меня тоже вся квартира в моих работах. И муж может сказать: «Выброси ты их уже наконец». Поверьте, если бы я работы Светланы принесла домой, супруг бы меня просто не впустил, - поделилась Елена.