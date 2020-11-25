Москва
Еще
Радио
Москва
Еще
Радио
Москва
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Москва

Реконструкция Московского зоопарка: Новый пешеходный мост и вход около метро "Баррикадная"

Для посетителей их откроют летом 2021 года
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий
В Московском зоопарке и гостям, и его обитателям скоро станет ещё комфортнее.

В Московском зоопарке и гостям, и его обитателям скоро станет ещё комфортнее.

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Московском зоопарке и гостям, и его обитателям скоро станет ещё комфортнее. Сразу на трёх площадках здесь продолжается масштабная реконструкция. Напротив слоновника строится современный павильон "Ластоногие". Рядом со старым пешеходным мостом между исторической и новой территориями прокладывают широкую надземную переправу через Большую Грузинскую улицу. А около станции метро "Баррикадная" возводят дополнительный вход в зоопарк.

В Московском зоопарке идет реконструкция

В Московском зоопарке идет реконструкция

Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Все три сооружения планируем открыть летом будущего года, - сообщил сегодня, 25 ноября, руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Павильон "Ластоногие" создается с учётом всех международных правил и норм содержания животных. Это будет не только культурно-зрелищный, но и научно-исследовательский комплекс. Мы уже полностью разобрали старое здание с водоемом. Это оказалось непросто, поскольку под землёй наткнулись на множество прежних фундаментов. Сейчас уже начинаем строить основные конструкции будущего павильона.

руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Фото: Светлана ВОЛКОВА

По его словам, летом 2021-го в здании пройдёт ежегодная конференция Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов (ВАЗА). Это событие для сотрудников зоопарков в разных странах сравнимо по своей значимости с Чемпионатом мира по футболу.

- К середине следующего года планируется и полное обновление детского зоопарка, - добавил Рафик Загрутдинов. - Основная реконструкция в Московском зоопарке должна завершиться до осени 2021 года.

Основная реконструкция в Московском зоопарке должна завершиться до осени 2021 года.

Основная реконструкция в Московском зоопарке должна завершиться до осени 2021 года.

Фото: Светлана ВОЛКОВА

ЧТО СТРОЯТ

1. Павильон "Ластоногие" (на фото - проект и сейчас котлован с арматурой).

Это комплекс бассейнов с помещениями для морских животных - белуг, сивучей, моржей, северных морских котиков, настоящих тюленей. Один из водоёмов глубиной 6 метров заполнят морской водой. Ее температуру максимально приблизят к природной, комфортной для холодноводных морских млекопитающих.

Павильон оснастят подъёмниками и лифтами для инвалидов и мам с колясками.

Идет реконструкция павильонов

Идет реконструкция павильонов

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: пресс-служба департамента строительства Москвы.

Фото: пресс-служба департамента строительства Москвы.

2. Пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу.

Это дополнительное пролетное сооружение на опорах поставят параллельно существующему мосту с его западной стороны. На новой переправе появятся два пандуса для спуска и подъёма, которые также укрепят на опорах (пандус - на фото).

Посетители смогут без толчеи и заторов переходить между старой и новой территориями зоопарка. Ширина дополнительного моста вырастет более чем в два раза – с 4 до 9 метров. При этом действующий надземный переход шириной 4,5 метра сохранят.

Дизайн нового моста напомнит закручивающуюся морскую волну. Этого эффекта добьются благодаря декоративным ограждающим конструкциям из алюминиевых сплавов.

Фото: пресс-служба департамента строительства Москвы.

Фото: пресс-служба департамента строительства Москвы.

Фото: пресс-служба департамента строительства Москвы.

Фото: пресс-служба департамента строительства Москвы.

3. Вход в зоопарк со стороны станции метро "Баррикадная".

Дополнительные "ворота" для посетителей разгрузят вечно заполненный под завязку главный вход.

Удобно, что в зоопарк можно будет попасть сразу же, как только выйдешь из метро. Калитку в заборе зверинца "прорубят" буквально в нескольких метрах от дверей подземки. При этом вестибюль метро окажется на шесть метров ниже самой территории зоопарка. Поэтому вход строят в виде двухэтажного павильона. Внутри разместят билетные кассы и турникеты, сувенирные магазины, кафе, образовательный центр.

Станция метро

Станция метро

Фото: Светлана ВОЛКОВА

На второй этаж с универсальным зрительным залом можно будет подняться по траволаторам и лестницам. А уже отсюда посетители попадут на аллеи зоопарка и в небольшой сквер с фонтанами.

Фото: пресс-служба департамента строительства Москвы.

Фото: пресс-служба департамента строительства Москвы.

Фото: пресс-служба департамента строительства Москвы.

Фото: пресс-служба департамента строительства Москвы.

Москва строитсяКАРТИНА ДНЯ

Рекомендуемые