Реконструкция Московского зоопарка: Новый пешеходный мост и вход около метро "Баррикадная"

В Московском зоопарке и гостям, и его обитателям скоро станет ещё комфортнее. Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Московском зоопарке и гостям, и его обитателям скоро станет ещё комфортнее. Сразу на трёх площадках здесь продолжается масштабная реконструкция. Напротив слоновника строится современный павильон "Ластоногие". Рядом со старым пешеходным мостом между исторической и новой территориями прокладывают широкую надземную переправу через Большую Грузинскую улицу. А около станции метро "Баррикадная" возводят дополнительный вход в зоопарк.

В Московском зоопарке идет реконструкция Фото: Светлана ВОЛКОВА

- Все три сооружения планируем открыть летом будущего года, - сообщил сегодня, 25 ноября, руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Павильон "Ластоногие" создается с учётом всех международных правил и норм содержания животных. Это будет не только культурно-зрелищный, но и научно-исследовательский комплекс. Мы уже полностью разобрали старое здание с водоемом. Это оказалось непросто, поскольку под землёй наткнулись на множество прежних фундаментов. Сейчас уже начинаем строить основные конструкции будущего павильона.

руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Фото: Светлана ВОЛКОВА

По его словам, летом 2021-го в здании пройдёт ежегодная конференция Всемирной ассоциации зоопарков и аквариумов (ВАЗА). Это событие для сотрудников зоопарков в разных странах сравнимо по своей значимости с Чемпионатом мира по футболу.

- К середине следующего года планируется и полное обновление детского зоопарка, - добавил Рафик Загрутдинов. - Основная реконструкция в Московском зоопарке должна завершиться до осени 2021 года.

Основная реконструкция в Московском зоопарке должна завершиться до осени 2021 года. Фото: Светлана ВОЛКОВА

ЧТО СТРОЯТ

1. Павильон "Ластоногие" (на фото - проект и сейчас котлован с арматурой).

Это комплекс бассейнов с помещениями для морских животных - белуг, сивучей, моржей, северных морских котиков, настоящих тюленей. Один из водоёмов глубиной 6 метров заполнят морской водой. Ее температуру максимально приблизят к природной, комфортной для холодноводных морских млекопитающих.

Павильон оснастят подъёмниками и лифтами для инвалидов и мам с колясками.

Идет реконструкция павильонов Фото: Светлана ВОЛКОВА

Фото: пресс-служба департамента строительства Москвы.

2. Пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу.

Это дополнительное пролетное сооружение на опорах поставят параллельно существующему мосту с его западной стороны. На новой переправе появятся два пандуса для спуска и подъёма, которые также укрепят на опорах (пандус - на фото).

Посетители смогут без толчеи и заторов переходить между старой и новой территориями зоопарка. Ширина дополнительного моста вырастет более чем в два раза – с 4 до 9 метров. При этом действующий надземный переход шириной 4,5 метра сохранят.

Дизайн нового моста напомнит закручивающуюся морскую волну. Этого эффекта добьются благодаря декоративным ограждающим конструкциям из алюминиевых сплавов.

Фото: пресс-служба департамента строительства Москвы.

Фото: пресс-служба департамента строительства Москвы.

3. Вход в зоопарк со стороны станции метро "Баррикадная".

Дополнительные "ворота" для посетителей разгрузят вечно заполненный под завязку главный вход.

Удобно, что в зоопарк можно будет попасть сразу же, как только выйдешь из метро. Калитку в заборе зверинца "прорубят" буквально в нескольких метрах от дверей подземки. При этом вестибюль метро окажется на шесть метров ниже самой территории зоопарка. Поэтому вход строят в виде двухэтажного павильона. Внутри разместят билетные кассы и турникеты, сувенирные магазины, кафе, образовательный центр.

Станция метро Фото: Светлана ВОЛКОВА

На второй этаж с универсальным зрительным залом можно будет подняться по траволаторам и лестницам. А уже отсюда посетители попадут на аллеи зоопарка и в небольшой сквер с фонтанами.

Фото: пресс-служба департамента строительства Москвы.