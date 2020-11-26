«Разлетелись как горячие пирожки»: москвичи за сутки разобрали 40 картин известной советской художницы, сын которой выбросил их на помойку

Корреспондент «КП» тоже приехала в студию, чтобы спасти картину Ковальской. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

За картинами с помойки, которые в Подмосковном городе Долгопрудный жители нашли прямо у мусорных баков, выстроилась целая очередь. Напомним, работы известной советской художницы Светланы Ковальской выбросил ее сын. Сама художница, которой за 80, две недели назад попала в больницу. По словам, соседей, женщина умерла и сразу после этого ее сын решил избавиться от «хлама».

Но картины спасла соседка Светланы Ковальской, тоже, кстати, художница, Лена Стариковская. Женщина вызвала грузовик и вывезла 40 картин в свою студию, где она учит живописи детей.

Сейчас все они уже пристроены в добрые руки. О том, что раздает картины даром, Елена рассказала коллегам-художникам и знакомым любителям живописи. В итоге за сутки все картины разобрали.

- Люди приезжали из Москвы, и соседних городов. Я даже не ожидала такого ажиотажа, - рассказала «КП» художница.

Корреспондент «КП» тоже приехала в студию, чтобы спасти картину. На тот момент осталось всего пять работ. Но среди них я нашла свою. На холсте изображена белокурая женщина.

- Скорее всего, она символизирует весну, - объяснила Лена Стариковская.

Картину я уже повесила у себя дома. Но как ее можно было выбросить на помойку, до сих пор не понимаю.

ДОСЬЕ «КП»

Светлана Ковальская родилась в 1940 году. Она автор множества известных советских плакатов, которые до сих пор скупают на аукционах. Кроме того, она известна своими книжными иллюстрациями, к примеру, к книге Андерсена «Дюймовочка». Всю жизнь Светлана Ковальская занималась живописью. Не менее известен и ее покойный муж, художник Леонид Владимирский. Это он придумал иллюстрации к книге «Золотой ключик или приключения Буратино».