Минздрав Подмосковья проверит историю со взаимными обвинениями в избиении врача и пациентки в Звенигороде

Врач и пациентка написали заявления в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти одновременно заявления в полицию подали пациентка ГКБ №45 города Звенигород и заведующий одним из отделений. Оба обвиняют друг друга в нанесении побоев. У 42-летней Ольги Спецовой, которая попала в больницу с подозрением на коронавирус, такая версия событий.

- Я подошла к заведующему отделением, чтобы спросить, по какой причине мне отменили ЭКГ. Но он сразу стал кричать: «я занят» и «кто ты такая, чтобы я с тобой разговаривал». Я просто в шоке была от такого отношения. Напомнила ему, что он не царь-бог и что есть Минздрав. Вот тогда он просто озверел. Затащил меня в ординаторскую и несколько раз ударил, - рассказала в интервью «КП» Ольга.

У медика своя правда. 32-летний завотделением Заур Цоколаев, уверят, что это не он, а пациентка на него набросилась. К своему заявлению медик прикрепил справку от судмедэкспертов. Судя по документу, била его Ольга между ног.

Сейчас в запутанной истории разбираются чиновники.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка компетентными органами. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям медицинского сотрудника и пациента, - прокомментировали в Департаменте здравоохранения Московской области.

Сразу после ЧП Ольгу перевели в другую больницу.

- Сейчас у меня все хорошо. Но с рук ему это не сойдет, - заявила женщина.