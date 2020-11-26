Теряем деньги из-за посетителей без масок: кафе и магазины штрафуют до 300 тысяч рублей

Роспотребнадзор пока не отменял масочный режим в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Москвичи устали носить маски и перчатки, но коронавирусная инфекция в городе пока не отступает. Именно поэтому Роспотребнадзор пока не снимает это правило, а люди часто нарушают. Заходят в магазины и кафе без масок, а предпринимателей штрафуют за таких посетителей на суммы около 300 тысяч рублей. От безысходности представители бизнеса даже запустили флэшмоб #наденьужеэтумаску. В соцсетях уже с таким хештегом более 5000 публикаций.

Еле живой бизнес и штрафы

Споры об эффективности масок по-прежнему продолжаются. Одни игнорируют, другие носят только для того, чтобы избежать штраф, третьи верят и носят их везде. Главврач Коммунарки Денис Проценко говорит, что носить маски важно для того, чтобы вирус не распространялся бесконтрольно. Сам Проценко носит обычную медицинскую маску, а дизайнерские и цветные из ткани считает «плохой историей».

Для бизнесменов маски и перчатки – в том числе и защита от штрафов. Если посетители, сотрудники клининга, официанты, стилисты демонстративно не надевают средства защиты, то отвечать за это приходится предпринимателям. Штрафуют их на суммы от 100 до 300 тысяч рублей, от 500 тысяч до 1 млн рублей.

- Ко мне каждый день поступают жалобы от предпринимателей. Каждый день управы проверяют и без того еле живой бизнес. Каждый день кто-то без маски, каждый день составляются протоколы. Идут суды, - рассказала общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса РФ Анастасия Татулова.

Покупатели в магазинах обязательно должны быть в масках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Флешмоб #наденьужеэтумаску

Для того, чтобы обратить внимание людей на важность ношения масок, Анастасия Татулова с коллегами по ресторанному бизнесу запустила флешмоб в инстаграме #наденьужеэтумаску. Под таким хештегом уже более 5000 публикаций. Просят носить маски на Центральном рынке, призывают представители барного объединения «Профсоюз», сотни ресторанов и фитнес-клубов, кинотеатров.

- Город рискует остаться без существенной части того, что делало последние 20 лет этот город комфортным. Мы просим людей надеть маску, когда входите в любое предприятие, магазин, офис, кафе, салон, фитнес-клуб, а то вам скоро будет некуда ходить. И такая же просьба к сотрудникам этих заведений, а то вам скоро будет негде работать, - говорит общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса РФ Анастасия Татулова.

В столице из локдауна не вышли 20% заведений ресторанного бизнеса. И на сегодняшний день те, которые вышли на работу, продолжают копить долги. А тут еще и штрафы из-за масок.

- Некоторые люди, конечно, боятся и перестали ходить в кафе. Но и ограничения по социальной дистанции, времени работы, нахождение в масках – все дает результат на сниженную посещаемость. И «карантинные» штрафы очень жестокие, - говорит Сергей Миронов, председатель комитета по ресторанному бизнесу.

- Проверки проходят довольно часто, в разных форматах, не только официальные, сразу представляясь, показывая документы. Но бывает в формате «тайного покупателя», когда проверяющие наблюдают, как посетители и сотрудники ведут себя в баре, соблюдают ли меры безопасности, а потом присылают фотографии клиентов без масок, перчаток и, соответственно, штрафы, - рассказывает Евгения Махнева, управляющая ресторана Ugolёk.

Однако шанс приучить всех людей носить маски в общественных местах есть. Амбассадор Федерации рестораторов и отельеров Евгений Демченко говорит, что сейчас все больше людей приходят в кафе и рестораны в своих масках и перчатках.

- Многие люди понимают, что происходит и спокойно относятся к тому, что нужно пользоваться маской и перчатками. Когда человек приходит без защитных средств, то ему предлагают воспользоваться одноразовыми средствами, которые обычно находятся при входе в заведение. Есть еще одна рекомендация – пройти регистрацию по QR-коду. Каждому гостю проверяют температуру, предлагают воспользоваться антисептиком – с этим вопросов у людей нет. Сложность в другом – ограничения сказались на посещаемости людей. А нет посещаемости – нет доходов, - говорит Евгений Демченко.

В ресторанах предлагают посетителям маски, перчатки, санитайзер Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Какие заведения оштрафовали (могут оштрафовать) из-за нарушений «карантинных мер» в Москве:

- ночной клуб Gipsy за отсутствие масок и перчаток у гостей, нарушение режима работы после 23.00, грозит штраф до 1 млн рублей,

- салон-парикмахерскую «Цирюльник» за нарушение масочно-перчаточного режима сотрудниками и посетителями, грозит штраф до 150 тысяч рублей,

- спортбар «Пивной Папа» за нарушение режима работы после 23.00, грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей,

- хостел на Сретенском бульваре за нарушение мер профилактики, грозит штраф до 500 тысяч рублей или закрытие на три месяца,

- торговый дом «ЦУМ» за несоблюдение социальной дистанции и отсутствия масок и перчаток у покупателей в очереди за айфонами, грозит штраф до 1 млн рублей.