Во всем виноваты маски: за что в Москве могут закрыть парк "Остров мечты"

Ревизоры застукали посетителей без масок и перчаток и не досчитались санитайзеров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский "Диснейлэнд", так часто называют крупнейший в стране парк развлечений "Остров мечты", оказался под угрозой закрытия. На днях не покататься на аттракционах, а проверить, как в парке соблюдают перчаточно-масочный режим, туда нагрянули ревизоры. Без средств защиты застукали несколько посетителей, но это еще ерунда.

- Было зафиксировано отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха и нарушения в части осуществления дезинфекционной деятельности, - сообщил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов.

За такое парку грозит закрытие на 90 дней или крупный штраф до полумиллиона рублей. Судьбу парка в ближайшее время решит суд. Ну а пока "Остров мечты" работает. В Администрации парка уверены, что все обойдется.

- Мы работаем в соответствии с требованиями санитарного законодательства, направленного на сокращение распространения коронавирусной инфекции, в связи с чем нам не грозит запрет на осуществление деятельности, - прокомментировали в пресс-службе парка "Остров мечты". - Для посетителей при входах в здание, у аттракционов, в магазинах, кафе, ресторанах и уборных установлены навесные и напольные дезинфекторы, а также дозаторы для антисептика. На большинстве аттракционов количество доступных посадочных мест снижено вдвое, а на шоу-программах действует безопасная схема рассадки. В кафе и ресторанах также сокращено количество посадочных мест согласно действующим нормам

Напомним, "Остров мечты" был открыт всего за месяц до начала пандемии, в феврале 2020 года. Парк занимает площадь в 100 га. Помимо аттракционов тут оборудованы интерактивные и игровые площадки, тематические кафе и танцпол. Улицы в парке выполнены в архитектурных стилях Рима, Барселоны, Лондона и Беверли-Хиллз.