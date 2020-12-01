В московские бани теперь пустят только QR-кодам

Также к этой системе подключились салоны красоты, кинотеатры и музеи Фото: Михаил ФРОЛОВ

Система QR-кодов активно входит в жизнь москвичей. Начиналось все с того, что посетить ночные клубы можно было только с помощью чекинов – считать QR-код на входе или отправить СМС на номер 7377. Сейчас в городе действуют более 9500 заведений с QR-кодами для регистрации посетителей. Теперь к ним присоединились даже бани.

- Кроме предприятий общественного питания и гостиниц, к системе чекинов активно подключаются салоны красоты, бани, а также кинотеатры, театры, музеи, библиотеки, - цитирует ТАСС руководителя Департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Подключаться к системе QR-кодов нужно в связи с распространением в городе коронавирусной инфекции. Ежедневно в столице выявляют по несколько тысяч заболевших. За последние сутки зафиксировано 6524 человека.

В Москве QR-коды действуют уже в более 1700 ресторанах, подключились к системе около 2200 кафе и закусочных, почти 600 питьевых баров, 120 ночных клубов. Подстричься без чекина нельзя уже в 120 салонах красоты, взять книгу в 440 библиотеках. Кинотеатры тоже соблюдают меры безопасности и электронную регистрацию тоже ввели – уже 90 объектов. Посмотреть новые спектакли и выставки, попасть в танцевальные школы можно только после заветного «вход в организацию подтвержден» - к системе чекинов присоединились около 100 культурных заведений. Попасть в администрации округов, префектуры и другие государственные учреждения можно только по QR-коду – их подключили уже более 510 учреждений.

Как действует система дальше? Человек получает уведомление, что он зарегистрировался в кафе или салоне красоты, а то и в бане. Если вдруг в тот же момент с ним был рядом человек с коронавирусом, то на тот же телефон придет уведомление «о возможном контакте с заразившимся коронавирусом». В Москве такие СМС уже получили более 30 тысяч человек. Это не означает, что 100% человек теперь тоже болен коронавирусом, но провериться можно – сдать тест на COVID-2019, если появятся характерные симптомы

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