В Москве нотариальные конторы начнут чаще работать по вечерам и в выходные

Нотариусы Москвы теперь смогут работать по гибкому графику. Им разрешили самостоятельно выбирать дни и часы приёма посетителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нотариусы Москвы теперь смогут работать по гибкому графику. Им разрешили самостоятельно выбирать дни и часы приёма посетителей. При этом по новым правилам приемными должны быть не менее 30 часов в неделю. Постановление подписал сегодня, 1 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин.

Напомним, раньше нотариальные конторы в столице работали по единому расписанию, утверждённому правительством Москвы. Все офисы открывались в 9.00 или 10.00 (по усмотрению нотариуса), а закрывались в 18.00 или 19.00. Перерыв на обед – с 13.00 до 14.00 или с 14.00 до 15.00.

По выходным, а также вечером после 18.00 и до 21.00 посетителей принимали дежурные нотариальные конторы.

С 1 декабря московские нотариусы смогут составлять более удобное для жителей расписание в зависимости от дня недели, места работы нотариальной конторы и так далее.

В столичной мэрии надеются, что после отмены единого графика в городе станет больше нотариальных контор, открытых в выходные и по вечерам. Поскольку это очень удобно для работающих москвичей.