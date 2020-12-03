Правила вакцинации от коронавируса в Москве: кого привьют, какой вакциной

Прививочные пункты начнут принимать желающих уже с 5 декабря. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 4 декабря в Москве начнётся запись на массовую бесплатную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в своём блоге.

Прививочные пункты начнут принимать желающих уже с 5 декабря. В Оперштабе объяснили основные правила вакцинации от коронавируса в Москве.

КТО МОЖЕТ ПРИВИТЬСЯ

В первую очередь вакцину будут колоть горожанам из групп риска, то есть тем, кто ежедневно контактирует с большим числом людей. Поэтому пока записаться могут только работники:

- образования;

- здравоохранения всех форм собственности;

- городских социальных служб.

В ближайшие недели, по мере поступления в столицу больших партий вакцины, этот список будет расширяться. В итоге вакцинация станет доступна для всех жителей Москвы.

По мере поступления в столицу больших партий вакцины, список групп населения будет расширяться. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ЕСТЬ ЛИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Даже, если вы попали в число первых пациентов на прививку против COVID-19, укол сделают только, если вы:

- в возрасте от 18 до 60 лет, у вас нет хронических болезней;

- прикреплены к московской поликлинике;

- не участвуете в клиническом исследовании вакцины от COVID-19;

- не болели ОРВИ в течение двух недель до прививки и не болеете в момент вакцинации;

- в последние 30 дней не делали прививок;

- не беременны и не кормите грудью (для женщин).

КАК ЗАПИСАТЬСЯ

Желающие могут оформить электронную запись только на портале mos.ru. Из списка прививочных пунктов можно выбрать удобный для вас пункт и записаться туда. Дни приёма доступны на 2 недели вперед.

Желающие могут оформить электронную запись на прививку на портале mos.ru. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАКОЙ ВАКЦИНОЙ УКОЛЯТ

Пациентов прививают первой российской вакциной "Спутник V (Гам-Ковид-Вак)". Ее разработали ученые Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Препарат уже поступил в медучреждения Москвы.

В прививочном пункте, как и во время доставки, вакцина хранится замороженной. Дозу для каждого пациента размораживают отдельно, когда он прошел осмотр.

Вакцина состоит из двух компонентов. Они сделаны на основе векторов аденовирусов разных серотипов. Поэтому вакцинация проводится двукратно. Сначала пациенту вводят один компонент вакцины, потом - второй.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Вакцинация проходит в 70 пунктах при городских взрослых поликлиниках (адреса - на сайте Департамента здравоохранения Москвы). Пациентов в них принимают ежедневно с 8.00 до 20.00.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ

На прививочный пункт захватите с собой:

- паспорт;

- полис ОМС;

- документ, подтверждающий факт работы в соответствующей отрасли или организации. Например, справку с места работы. Город оставляет за собой право проверить достоверность предоставленных данных.

Вакцина состоит из двух компонентов, поэтому на вакцинацию придется придти дважды. Фото: Артем КИЛЬКИН

КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕДУРА

Прививка от COVID-19 делается дважды. Записаться нужно только на первую вакцинацию. На вторую пациента запишут автоматически. Чтобы человек не забыл о повторной прививке, за сутки до нее ему придёт СМС с напоминанием (дата, время и поликлиника, куда нужно приехать).

На саму вакцинацию уйдёт не менее 1 часа:

- осмотр врача - 10 минут;

- разморозка и подготовка препарата - 15 минут;

- наблюдение после прививки - 30 минут.

После процедуры на месте пациент получит сертификат с отметками о двух прививках - дата вакцинации, название вакцины, подпись врача.