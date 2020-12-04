Обновление станций Московских центральных диаметров: Платформу Крёкшино открыли после реконструкции

До 2025 года на Московских центральных диаметрах (МЦД) появится ещё один маршрут Фото: Михаил ФРОЛОВ

До 2025 года на Московских центральных диаметрах (МЦД) появится ещё один маршрут - МЦД-4 "Киевско-Горьковский" (Киевское направление МЖД). Будущие станции этой линии уже начали полностью перестраивать.

Сегодня, 4 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин открыли после реконструкции станцию Крёкшино перспективного диаметра МЦД-4 "Киевско-Горьковский" (Киевское направление МЖД). Церемония прошла в режиме видеоконференции.

"Мы открываем после реконструкции Крёкшино – очередную станцию будущего МЦД-4, - сказал Сергей Собянин. - Теперь у местных жителей появилась собственная станция наземного метро. Создание МЦД-4 является крупнейшей железнодорожной стройкой Москвы. Сейчас строятся дополнительные пути. Только за этот год на Киевском направлении железной дороги завершилась реконструкция и сооружение 4 станций. В работе находятся ещё 14 станций, которые будут полностью реконструированы или построены с нуля".

ЧТО СДЕЛАЛИ

Станция Крёшино постройки 1899 года находится в одноимённой деревне между станциями Санино и Победа Киевского направления МЖД.

До реконструкции это была типичная остановка пригородных электричек - старая платформа без навеса и пешеходные настилы через пути.

Чуть меньше двух лет понадобилось, чтобы превратить старый полустанок в современный удобный вокзал.

Реконструкция проводилась по специальной технологии без остановки движения поездов. Саму станцию пришлось закрыть для пассажиров и пустить бесплатные автобусы между станциями Крёкшино и Кокошкино.

Теперь на современном вокзале наземного метро разместили:

- островную платформу с навесом на всю длину, защищающим пассажиров от дождя, снега и солнца:

- подземный пассажирский вестибюль для прохода на платформу и транзитного пешеходного перехода через железнодорожные пути;

- в вестибюле - турникеты, кассы, туалет, стойка для зарядки гаджетов и динамическая система навигации;

- 2 эскалатора и 3 лифта для пожилых людей, мам с колясками, инвалидов.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Поездка на поезде от станции Крекшино до Киевского вокзала занимает примерно 50 минут. Для сравнения: на личной машине – не менее 1 часа 20 минут. В часы "пик" поезда курсируют каждые 6 - 7 минут. Станцией пользуются жители деревни Крёкшино и других соседних посёлков, а также сотрудники крупных логистических комплексов в этом районе. Рядом строится новый жилой квартал.

В конце 2020 - начале 2021 года новой станцией Крёкшино будут пользоваться порядка 2 тысяч пассажиров в сутки. А к 2030 году ежедневный пассажиропоток вырастет до 6,5 тысяч человек.

Линия МЦД-4 после запуска ускорит поездки для жителей 23 районов Москвы с населением более 2,5 миллионов человек. Столица станет ближе для подмосковных Апрелевки, Реутова, Балашихи, Железнодорожного и других городов и поселений.

Кроме того, разгрузятся участки 8 линий метро – Кольцевой, Замоскворецкой, Калининско-Солнцевской, Филёвской, Таганско-Краснопресненской, Люблинско-Дмитровской, Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской.

ТТХ

МЦД-4 "Киевско-Горьковский":

- общая длина маршрута - 86 километров с 39 остановочными пунктами;

- конечные станции - Апрелевка Киевского направления и Железнодорожный Горьковского направления МЖД;

- с 18 платформ пересадки на станции метро, МЦК и МЦД;

- поезда с интервалами до 5 - 6 минут в часы пик и без дневных перерывов.

ПЛАНЫ

Сегодня на будущем диаметре МЦД-4 строят:

- третий главный путь на участке "Солнечная – Апрелевка" и четвёртый главный путь на участке "Москва – Апрелевка";

- соединительную ветку между Киевским и Белорусским направлениями;

- третий и четвёртый главные пути на участке "Курский вокзал – Каланчевская", а также реконструируют станцию Каланчевская;

- четвёртый главный путь на участке "Курский вокзал – Карачарово".

Кроме того, на Киевском направлении проходит реконструкция 9 действующих станций - Внуково, Толстопальцево, Матвеевская, Очаково-1, Кокошкино, Лесной городок, Переделкино, Апрелевка и Мещерская. Их будут постепенно открывать до 2022 года. При этом строятся новые станции Аминьевская и Минская.

На будущей 6-километровой соединительной двухпутной линии между Киевским и Белорусским направлениями МЖД идёт строительство станции Камушки.

В 2021 году начнется строительство еще 2 новых станций - Поклонная гора и Кутузовская.

Сейчас на Киевском направлении МЖД в будни за сутки в среднем проезжают 107 тысяч человек. К 2025 году после запуска МЦД-4 в поездах прокатятся в 1,5 раза больше пассажиров – до 160,5 тысяч человек в сутки.