В Москве беременная женщина выбросила в окно двухмесячную дочку подруги

Родители погибшей девочки

В абсолютно диком преступлении столичные следователи обвиняют беременную 30-летнюю москвичку. По версии следствия, днем в пятницу, 4 декабря, женщина убила дочку своей подруги. В тот день Ольга (имя изменено прим. ред.) решила навестить подругу и ее новорожденную дочку. Она пришла в квартиру женщины в Троицком округе, что в Новой Москве. Что уж там произошло, неизвестно, но в какой-то момент Ольга открыла окно на 13 этаже и просто выбросила ребенка.

- По версии следствия женщина выбросила в окно дочку подруги. После падения с 13 этажа малышка погибла на месте, - сообщила «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

По словам очевидцев, мама ребенка до приезда скорой не отходила от тела крохи. А вот ее подруга даже не вышла на улицу. Сейчас Ольгу, которой самой вот-вот рожать, допрашивают следователи.

- Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ «Убийство», - добавили в столичном СК.

В свое оправдание женщина заявила.

- Я не хотела это делать. Все произошло на эмоциях!

Как стало известно «КП», свою вину Оля уже признала. Ей грозит до 20 лет лишения свободы. Будущая мамаша из неблагополучной семьи. Несколько лет она стояла на учете в отделе ПДН полиции.

Убийца уверяет, что все произошло на эмоциях Фото: Одноклассники

- Еще в школе у нее были проблемы с наркотиками. Однако из-за несовершеннолетнего возраста тогда уголовные дела не возбудили, - сообщил источник «КП» в следствии.

В роковой день к своей знакомой она пришла, чтобы забрать у нее детские вещи. Была ли женщина пьяна, или под действием каких-то запрещенных веществ, установит экспертиза.

По предварительным данным, в момент убийства мамы девочки в квартире не было.

- Она вышла на несколько минут в магазин и попросила подругу присмотреть за дочкой, - сообщил «КП» источник в следствии.

Опросить убитую горем мать следователи до сих по не могут. Из-за шокового состояния ей уже трижды вызывали скорую. Погибшей малышке было всего два месяца. Кроху женщина воспитывала в счастливом браке. Отец девочки винит в трагедии подругу жены.

- Она точно под наркотиками была или шизофреничка, - заявил журналистам папа девочки.

Версию о болезни женщины рассматривают и следователи.

- Направлен в запрос в психиатрический диспансер по месту жительства обвиняемой, - добавили в СК.