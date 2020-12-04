"Она сама кидалась с ножом": блогера, во время стрима которого умерла женщина, арестовали на два месяца

В пятницу, 4 декабря, в Раменский районный суд доставили 30-летнего блогера Стаса Решетникова. Фото: Кадр видео

В пятницу, 4 декабря, в Раменский районный суд доставили 30-летнего блогера Стаса Решетникова. Напомним, 2 декабря, во время прямого эфира погибла его 30-летняя сожительница. Спустя сутки блогера арестовали. По версии следствия, он избил девушку. Но свою вину ни во время допросов, ни в суде он так и не признал.

- Она сама виновата, кидалась на меня с ножом, - заявил в свое оправдание блогер.

В суд он пришёл в домашних тапочках, а поддержать его решилась только родная мама. Женшина оплатила сыну адвоката. Последний уверял, что блогер не виновен.

- Причиной смерти могло стать переохлажление, - выдал версию защитник. - Прошу отпустить обвиняемого под домашний арест.

Валентине, подруге блогера, было 30 лет. Фото: СОЦСЕТИ

Но прокуратура настаивала на заключении по стражу. Так и случилось.

- Ближайшие два месяца обвиняемый проведёт под арестом, - сообщили "КП" в пресс-службе Раменского суда.

Напомним, 4 декабря, Следственный комитет предъявил обвинение 30-летнему блогеру Стасу Решетникову. Тому самому татуированному «звезде ютюба», во время стрима которого, 2 декабря, умерла 30-летняя Валентина Григорьева. Отморозок, вместо того чтобы вызвать скорую, ровно два часа и 16 минут вел прямую трансляцию на фоне тела женщины, которое он уложил на диван. В итоге медиков вызвали зрители трансляции. А сам блогер в первый же день начал отрицать свою причастность к смерти, мол, погибшая сама во всем виновата. Но позже выяснилось, что он избил подругу за час до начала стрима.

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