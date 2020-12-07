Как жить в мире, где есть вирусы

Книга рассказывает, как объяснить ребенку, что такое микроорганизмы, что дала миру эпидемия COVID-19 и чем помог опыт борьбы с ВИЧ Фото: Shutterstock

Пандемия заставила людей по-новому взглянуть на вирусы. Как взаимодействовать с этой невидимой «цивилизацией», которая подчас подчиняет себе человека? Как объяснить ребенку, что такое микроорганизмы, что дала миру эпидемия COVID-19 и чем помог опыт борьбы с ВИЧ? Эти вопросы обсуждались на онлайн-встрече в Московском доме книги на Арбате, посвященной презентации книг вирусолога с мировым именем, профессора МГУ имени М.В. Ломоносова Леонида Марголиса «Вирус с короной и без» для детей 6+ и «Вирус и ты» для подростков 12+. Мероприятие состоялось при поддержке Национальной вирусологической ассоциации и Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Департамента здравоохранения Москвы.

ВАЖНЫЕ СЛОВА ДЛЯ РЕБЁНКА И ВЗРОСЛОГО

Эти издания – не первый литературный опыт ученого. В прошлом году была переиздана книга «Детки в клетке, или Откуда ты взялся?». Ее он много лет назад написал для своей семилетней дочери, чтобы ответить на «взрослые вопросы», которые неизбежно начал задавать ребенок.

По мнению главного внештатного специалиста по ВИЧ-инфекции Минздрава России и Департамента здравоохранения Москвы, руководителя Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексея Мазуса, такая качественная, профессиональная детская литература помогает семье привить ребёнку чувство ответственности за свое здоровье и здоровье близких. Это критично важно во время эпидемии SARS-Cov-2, когда дети практически не болеют, но сами являются переносчиками. И когда на фоне дефицита знаний появляется немало противоречивой, а то и ложной информации.

«В профилактике инфекций и в борьбе с ними важно, чтобы компетентные ученые и врачи объясняли людям, что такое вирусы, давали базовые знания о мире микроорганизмов, - сказал Алексей Мазус. - Это весьма непросто для взрослых, а для детей – тем более. Мы ищем и находим понятные формы диалога и с теми, и с другими. Не секрет, что дети охотно воспринимают честный разговор, когда взрослый является примером».

Автор книг, профессор Леонид Марголис заметил, что родители дают детям в семье базовые представления о мире – «о планетах, океанах, о том, что земля круглая». А вот азы микробиологии по разным причинам, как правило, ребёнок не знает. Сегодня, например, важно найти нужные слова для того, чтобы убедительно объяснить ребенку, почему нельзя пойти в гости к дедушке и бабушке. И для чего нужно обязательно делать прививку, чтобы не заболеть. При этом к каждому возрасту требуется свой подход.

НАС ЖДЁТ ЕЩЁ НЕМАЛО ЭПИДЕМИЙ

Обсуждение детских книжек вызвало вполне взрослую и серьезную дискуссию. По мнению экспертов, вспышка коронавируса показала, что мир ждет еще немало эпидемий разных инфекций. Сегодня ясно, что ковид полностью не уйдет, оставаясь с нами перманентно как вирус гриппа. Однако ученые полагают, что к лету 2021 года в общем удастся справиться с эпидемией. А в будущем с новыми вспышками инфекций отчасти поможет бороться опыт социальной дисциплины и общей ответственности.

Алексей Мазус подчеркнул, что три десятилетия борьбы с вирусом иммунодефицита в немалой степени ускорили процесс борьбы с эпидемией коронавируса. «Ученые буквально за несколько недель расшифровали геном нового вируса, быстро были сделаны различные тест-наборы для диагностики этой инфекции, за рекордные сроки созданы вакцины, одна из лучших - в нашей стране, на основе уже существующей векторной платформы», - заключил специалист.

Подводя итог дискуссии, медик заметил, что правильные книги станут незаменимыми помощниками для родителей.