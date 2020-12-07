Московского полицейского, который выстрелил в 13-летнюю школьницу, уволили из органов

Стрелявший в подростка полицейский стал фигурантом уголовного дела по статье «Хулиганство». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Московская полиция провела служебную проверку по громкому инциденту на юге Москвы. В ночь на воскресенье в больницу доставили 13-летнюю школьницу с пулевым ранением в ногу. Позже стало известно, что у подъезда пятиэтажки на Судостроительной улице в девочку стрелял из травматического пистолета 33-летний сотрудник патрульно-постовой службы. (В этот момент он был не на службе и в гражданской одежде).

Как сообщили «Комсомольской Правде» очевидцы, раненая девушка кричала, что перед выстрелом мужчина ее домогался. Известно, что полицейский является знакомым матери пострадавшей девушки. И он, и женщина в момент ЧП были очень сильно пьяны.

Пока мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье «Хулиганство». Слова несовершеннолетней о сексуальных домогательствах проверяет Следственный комитет.

Тем временем в ГУ МВД по Москве обнародовали результаты служебной проверки.

«По данному факту проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел», - сообщили в пресс-службе МВД России.

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Девочка доставлена в Филатовскую больницу (подробности).