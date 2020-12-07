Уголовник, отмечая освобождение из колонии, выкинул 21-летнюю девушку из окна в Подмосковье

В подмосковном Зарайске жители собирают деньги на похороны 21-летней Дарьи Лопанцовой. Девушка трагически погибла вечером 5 декабря.

В подмосковном Зарайске жители собирают деньги на похороны 21-летней Дарьи Лопанцовой. Девушка трагически погибла вечером 5 декабря. Все случилось во время праздничного застолья, которое было организовано по случаю освобождения из колонии одного из участников.

— 5 декабря обнаружено тело погибшей. Подозреваемый задержан нашими сотрудниками, — сообщили корреспонденту kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

— Даша — отличная девушка, отзывчивый человек. Но последние годы ее образ жизни нельзя было назвать образцовым. Затянуло в плохие компании. В одну из таких Дарья и пришла на застолье в субботу. Отмечали освобождение из тюрьмы некого Алексея. Он вышел две недели назад, — рассказала «Комсомольской правде» подруга погибшей Ольга.

45-летний Алексей родом из Оренбургской области, но в перерывах между отсидками успел обосноваться в Подмосковье. Сидел за убийство, кражу и причинение тяжкого вреда здоровью. В тот вечер он перебрал. Да и Дарья махнула лишнего. Конфликт в кругу маргиналов разгорелся на ровном месте. Но из-за чего, присутствующие объяснить не могут.

— Все были пьяные. Курили у окна. Ну он ее и вытолкал с четвертого этажа, — рассказала подруга.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за убийство. По ней злоумышленнику грозит до пятнадцати лет колонии. С учетом рецидива и отягчающих обстоятельств — опьянение, приговор наверняка будет строжайшим.

— Под окнами многоэтажного дома прохожими обнаружено тело девушки с телесными повреждениями, характерными для падения с большой высоты. По предварительным данным, убийство мужчина совершил в ходе распития спиртных напитков, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. Его причастность подтверждается показаниями свидетелей. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, — сообщила «КП» старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий.