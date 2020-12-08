Фрески на станции метро «Киевская» нарядили в маски

В столичной подземке призвали пассажиров беречь друг друга. Фото: Департамент транспорта Москвы

В маски облачились фрески станции метро «Киевская» после того, как это сделали фигуры на «Площади революции». Сделали это не пассажиры, а сотрудники метро.

- Теперь все соответствует современным реалиям: работа на стройке, уход за животными и даже танцы – только в средствах защиты, - прокомментировали в Департаменте транспорта Москвы.

Фото: Департамент транспорта Москвы

В столичном метрополитене выразили надежду, что такая масочно-перчаточная реальность ненадолго, и призвали беречь друг друга. А это означает, что в метро нужно заходить в маске и перчатках. Игнорирование мер безопасности грозит пассажирам штрафами 5000 рублей.

Совсем недавно в столичном Департаменте транспорта напомнили, что в 1918 году во время эпидемии испанки также был масочный режим и кондукторы не пускали пассажиров без средств защиты.

Фото: Департамент транспорта Москвы

В конце ноября статуи на станции метро «Площадь революции», которые обычно исполняли все желания москвичей лишь от одного прикосновения, решили защитить масками.

- По легенде, если потереть нос собаки пограничника, то повезет в учебе, а если потрогать флажок матроса-сигнальщика, то будет удачный день, - объяснили в Департаменте транспорта Москвы.

Фото: Департамент транспорта Москвы

Но сейчас лучше воздержаться и загадывать желание, просто будучи на станции «Площадь революции», таким образом, избегая прикосновений к скульптурам. Ведь статуям и так нужна «помощь» - многие из них затерли до блеска, они потеряли свой первоначальный облик.