Первый пошёл: В Москве построили миллион "квадратов" жилья для участников реновации

Сейчас для переселенцев по программе реновации строятся 173 дома площадью 2,6 миллиона "квадратов". Фото: Евгения ГУСЕВА

Просторная квартира с ремонтом "под ключ" в современном доме - перевози вещи и живи! Участники реновации в Москве продолжают переселяться из отживших свой век хрущевок. К концу этого года в столице построили для них первый миллион квадратных метров жилья.

- Мы преодолели знаковый рубеж в программе реновации, - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. - С момента ее запуска в городе построено 80 жилых домов общей мощностью порядка 1 миллиона квадратных метров. Из них 62 новостройки переданы под заселение.

По его словам, программа обновления жилья будет только набирать обороты. Сейчас для переселенцев строятся еще 173 дома площадью 2,6 миллиона "квадратов". Плюс проектируется 100 многоэтажек на 1,8 миллиона квадратных метров. В разных округах подобраны всего 472 стартовые площадки. "Это позволит нам обеспечить непрерывное волновое переселение всех участников программы", - уточнил глава столичного Стройкомплекса.

По оценкам экспертов, для реновации в Москве в ближайшие 15 лет должны построить более 20 миллионов "квадратов" домов.

Заместитель мэра напомнил, что к 2023 году в городе планируется запроектировать и построить в общей сложности 4,3 миллиона квадратных метров жилья за счет Адресной инвестиционной программы. "Из них 3,8 миллиона - для программы реновации, которая остается одним из приоритетов на ближайшее время", - отметил Андрей Бочкарев.

ЦИФРЫ

В программе реновации жилья в Москве участвуют 5 174 дома – около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллионов квадратных метров. В них сегодня проживает порядка 1 миллиона человек.

Первые пятиэтажки начали расселять с 2018 года. Сейчас идёт или завершилось переселение жителей 183 домов в 58 домов-новостроек. Всего переезд коснулся более 28 тысяч жителей, из них новые квартиры обживают более 21,6 тысячи человек.

Программу планируют завершить в 2032 году.