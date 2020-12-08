Алевтина Черникова: Дистанционные технологии не заменят атмосферу научного поиска

#EdCrunchOnDemand, 2020, фото предоставлено организаторами

- С какими проблемами пришлось столкнуться при переводе вуза на дистанционный формат обучения?

- Пандемия коронавируса оказала значительное влияние на все сферы экономики и социальной жизни нашей страны. Система высшего образования наряду с другими общественными институтами сегодня проходит стресс-тест, и в этих условиях очень важно межвузовское сотрудничество, обмен опытом и лучшими практиками.

Необходимость срочного перевода образовательного процесса в онлайн-формат застала университеты и отдельных преподавателей в разной степени готовности. Многие и сегодня ощущают острую потребность в помощи со стороны коллег. Согласно опросу, проведенному рейтинговым агентством RAEX, 36,9% молодых людей признались в том, что им трудно организовать свою работу, 58,1% обучающихся отметили технические проблемы при работе с онлайн-инструментами. Это серьезный вызов для всех университетов, с которым нам предстоит справиться. Перед вузами стоит задача сформировать комфортную цифровую среду, в которой все участники образовательного процесса будут максимально быстро получать обратную связь в случае возникновения трудностей. Для этого нам всем необходимо научиться быть максимально открытыми.

70% студентов испытывают дефицит очного общения с сокурсниками и преподавателями. Университет – это, прежде всего, академическая среда и атмосфера научного поиска. Дистанционные технологии не могут заменить живого общения, дискуссий с лектором и сокурсниками, тесного взаимодействия эксперта с вовлеченной аудиторией.

#EdCrunchOnDemand, 2020, фото предоставлено организаторами

- Как изменится высшее образование после пандемии?

- Мы живем в быстроменяющемся мире. На наших глазах одни профессии исчезают, другие появляются, сменяются технологии. Чтобы своевременно адаптироваться к этим изменениям, НИТУ «МИСиС» ежегодно проводит аудит существующих образовательных программ и создает новые совместно с бизнес-компаниями, лидирующими в своих отраслях, и ведущими научно-образовательными центрами России и мира.

Сегодня мы наблюдаем массовый запрос на персонификацию образования. Цифровые технологии позволяют вузам находить эффективные решения этих задач. Мы рассматриваем онлайн как возможность повышения качества образования, его доступности, построения индивидуальных образовательных траекторий, формирования треков с учетом будущей карьеры.

Пандемия новой коронавирусной инфекции обозначила вызовы, которые оказали серьезное влияние на развитие системы высшего образования. Она стала отправной точкой для решения целого комплекса задач, связанных с модернизацией цифровой инфраструктуры, переподготовкой профессорско-преподавательского состава и активным внедрением новых образовательных технологий.

- Будете ли вы вносить принципиальные изменения в учебный процесс после выхода из карантина?

- НИТУ «МИСиС» не вносил серьезных изменений в учебный процесс в марте-апреле, во время первой волны пандемии, и не планирует делать этого сейчас. Сегодня цифровые инструменты и технологии становятся частью смешанной, гибридной образовательной модели. Но подготовить специалистов по целому ряду направлений только в онлайн-формате невозможно. Будущим инженерам и ученым необходимо участие в исследованиях и проектной работе в лабораториях и центрах, практиках и стажировках на производстве компаний-партнеров.

Наш университет в своей деятельности исходит из принципа Student First – «Студент прежде всего». Создаются условия, позволяющие студентам заниматься научно-исследовательской деятельностью, участвовать в разработках по приоритетным научным направлениям, решать реальные производственные задачи и бизнес-кейсы, приобрести компетенции в сфере ИТ, экономики и менеджмента, выучить иностранные языки. Для развития способностей и талантов обучающихся, формирования soft skills мы создаем эко-среду креативности и творчества.

В НИТУ «МИСиС» сегодня обучаются молодые люди из всех регионов России и 84 стран мира. Нам необходимо учитывать не только их выбор образовательной траектории, но и местонахождение. Соответственно, приходится адаптировать расписание к различным часовым поясам – преподаватель должен найти время, чтобы ответить на вопросы каждого студента и помочь ему освоить материал. Инструментом организации эффективного асинхронного взаимодействия является специально спроектированная электронная обучающая среда.

В современных условиях невозможно один раз получить образование и потом всю жизнь конвертировать его в опыт. Важная задача университета – научить студента учиться. Способность к непрерывному самообучению и самообразованию – одна из ключевых компетенций для современного профессионала в любой области, ее роль со временем будет только возрастать.

#EdCrunchOnDemand, 2020, фото предоставлено организаторами

- Алевтина Анатольевна, сегодня в Москве стартовала VII международная конференция EdCrunch, идеологом и организатором которой является НИТУ «МИСиС». Каким будет EdCrunch-2020? Какие темы являются ключевыми для обсуждения в этом году?

- Тема конференции этого года – «Образовательный опыт нового времени: что работает в технологиях?». Около 360 экспертов – представителей образовательных организаций всех уровней, органов государственной власти и бизнес-сообщества – обсудят с 10 000 участников (именно столько человек на данный момент зарегистрировалось на платформе), что изменилось в образовании за время пандемии.

В числе приглашенных звезд мирового уровня – руководители ведущих международных образовательных платформ Coursera, Khan Academy, Fuse; топ-менеджеры компаний-лидеров онлайн-образования Kahoot, Nearpod, Openclassroom, Skillbox, Skyeng; руководители ключевых EdTech-компаний и передовых стартапов; эксперты ведущих университетов России и мира.

Участники #EdCrunch смогут задать вопросы спецпредставителю президента РФ по цифровому и технологическому развитию Дмитрию Пескову, председателю фонда «Сколково» Аркадию Дворковичу, заместителю министра науки и высшего образования Дмитрию Афанасьеву, вице-президенту, руководителю дивизиона «Цифровые образовательные платформы» ПАО «Сбербанк» Марине Раковой.

#EdCrunch пройдет под девизом On Demand – гибкое обучение в удобное время и в удобном месте. Для проведения конференции разработана специальная интерактивная платформа, которая позволит просматривать сессии в 8 параллельных каналах, формировать собственное расписание, получать рекомендации релевантных мероприятий и контакты интересующих участников.

Можно будет общаться со спикерами во время выступлений и после, взаимодействовать в личных и общих чатах с другими пользователями, знакомиться с EdTech-продуктами и их создателями на виртуальной выставке. Приглашаем на #EdCrunch.