«Батюшка им замечание сделал, а они на него с ножом и пистолетом»: В Сергиевом посаде задержали мужчин, напавших на священника

Конфликт молодых людей и священника начался из-за громкой музыки с нецензурной лирикой возле храма. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Подмосковная полиция задержала двух молодых людей, которые накануне вечером напали на священника. ЧП произошло у храма в селе Константиново под Сергиевом Посадом.

- Вчера вечером, около 21:30, батюшка закрывал храм, - рассказал «Комсомольской Правде» один из прихожан. - Мимо проходили двое молодых людей. Оба довольно пьяные. С собой колонка с громкой музыкой. А там - какой-то рэп. Мат-перемат. Ну и эти двое тоже между собой матом только разговаривают.

По словам очевидцев, протоиерей Михаил Лупу сделал молодым людям замечание. Мол, приберите звук. Здесь все-таки храм, кладбище рядом.

- Тех это вывело из себя. Начали кричать, что они атеисты и им плевать на церковь. Священник начал ругаться, и тогда один из ребят достал нож и начал в сторону батюшки двигаться. Второй сначала стоял смирно. Но потом у него в руках пистолет появился. Пневматический.

Вооруженный «мелкашкой» парень в итоге начал стрелять в священника.

- Потом батюшку еще несколько раз ударили по голове - рукояткой этого пистолета и кулаками. Сотрясения нет. Но зуб выбили.

На шум стали выходить люди из домов. Хулиганы убежали к пятиэтажкам, которые стоят в центре села. Но, как говорят, прихожане сумели их остановить и удержать на месте до приезда полиции. Обоих тут же увезли в отдел.

Источник в правоохранительных органах сообщил сайту kp.ru, что оба задержанных - россияне, но в Константиново приехали погостить к друзьям. Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».