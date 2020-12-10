Москвичи давно ждали вакцинацию от коронавируса

Своими впечатлениями делятся те, кто уже получил препарат.

В первую неделю декабря в столице открылась электронная запись на вакцинацию от коронавируса. Прививку могут сделать прежде всего те, кто попадает в группу риска - работники медицинских и образовательных, а также соцучреждений. Более двух тысяч человек из них уже получили российскую вакцину "Спутник V (Гам-Ковид-Вак)". Среди первопроходцев - москвичка Наталья Цыбина, педагог дополнительного образования ГБОУДО ЦДТ Замоскворечье. Мы задали ей несколько вопросов о вакцинации.

У КАЖДОГО ПОЯВИЛСЯ ШАНС ЗАЩИТИТЬ ЗДОРОВЬЕ

- Наталья Геннадьевна, почему вы решили сделать прививку?

- Давно хотела. Каждый человек на планете сегодня столкнулся с коронавирусом, либо его семья, либо он сам или его знакомые. Все мы стали исследователями происходящего, интересуемся, кто и как переносит болезнь, какие лекарства появились, делимся друг с другом любой информацией, мыслями, симптомами. А я даже так получилось, что живу рядом с институтом имени Гамалеи, в котором разработали вакцину от COVID-19. Наш район научный, среди соседей много академиков, профессоров, сотрудников института. Я очень доверяю отечественной научной медицине. Поэтому приняла решение сделать прививку от коронавируса. Это шанс обезопасить здоровье и для меня, и для моей семьи.

- А как отреагировали ваши родственники?

- Я поговорила об этом со всеми моими детьми, от старшей 30-летней дочери и до младших. У них было много вопросов, кто-то сомневался. Но в итоге сошлись на мнении, что не стоит сомневаться. Дети могут спросить у меня о прививке уже как у человека, который ее сделал. Многие в моей семье тоже захотели пойти на вакцинацию. Из моих знакомых, уже ранее сделавших прививку, все довольны и хорошо себя чувствуют, у них выросли антитела. Я получила первую дозу препарата, температуры и никаких острых критичных ощущений у меня нет. Лишь слабость и немного побаливает голова. Я продолжаю работать, проводить дистанционные уроки, как и до прививки.

- Рады ли вы были такой возможности?

- Когда услышала новость об электронной записи для желающих, то первая мысль была: "Наконец-то!". Мне, конечно, встречаются скептики и критики. Но считаю, если появилась такая возможность привиться, нужно этим воспользоваться. Тем более, что каждый год прохожу вакцинацию от гриппа, слежу за здоровьем. Накануне прививки как раз получила свежий ПЦР-тест, показывающий, что я не болела коронавирусом.

ВАКЦИНА СПАСАЕТ ЖИЗНИ

Удобно ли было записаться?

- Никаких проблем не было, зашла на mos.ru и сразу все оформила. Удобно, можно выбрать нужное время и ближайший прививочный пункт. Онлайн-система работает чётко и без сбоев.

Ждете ли вы массовую вакцинацию?

- Мне бы этого хотелось, конечно. Замечаю, что немало сомневающихся, тех, кто скептически относится к вакцинации. Считаю, нужно обязательно делать прививку от коронавируса. Ведь вирус распространяется и заражение происходит тогда, когда человек даже не знает о своей болезни. Он просто выходит на улицу, в магазин, едет в метро, потом его самочувствие ухудшается и только тут он понимает, что болен. А за это время от него могли заразиться другие люди. Это опасно для жизни и здоровья. Пока какая-то часть жителей не будет защищена от вируса, пока не появится спасительный барьер в виде стойкого коллективного иммунитета, лучше сделать прививку. Если не полностью, то на 90 процентов точно это поможет остановить распространение опасной инфекции. Кстати, как и ношение масок. Врачи рекомендуют продолжать их использовать и тем, кто привился. Поскольку вирус ещё силён, не до конца исследован, может мутировать.