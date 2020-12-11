В Можайске полицейский сбил школьницу на пешеходном переходе

По факту ДТП проводится служебная проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Авария с участим девочки-пешехода произошла вечером в четверг, 10 декабря, на 15 километре автодороги Можайск-Руза. Прямо на пешеходном переходе школьницу, которая возвращалась домой после занятий, сбила отечественная легковушка. Позже выяснилось, что за рулем был полицейский.

- Установлено что сотрудник отдела полиции Рузского района находился не при исполнении должностных обязанностей. Место аварии он не покидал и прошел экспертизу на наличие в крови алкоголя и наркотиков. Результаты исследования – отрицательные, - сообщили kp.ru в пресс-службе УМВД РФ по Московской области.

Полицейский сразу вызвал скорую. С места аварии восьмилетняя девочка была госпитализирована. Как стало известно kp.ru, у ребенка закрытая черепно-мозговая травма. Девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

- По факту ДТП проводится служебная проверка, - пояснили в подмосковной полиции.

По предварительным данным, в ДТП виноват именно сотрудник полиции. Он не снизил скорость перед пешеходным переходом, а когда заметил ребенка, затормозить уже не успел.