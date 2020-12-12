«Перед этим была ссора с женой»: На северо-востоке Москвы мужчина выпал из окна с 5-летним ребенком

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Московские следователи разбираются в деталях трагедии, которая произошла ранним утром в субботу, 12 декабря. Под окнами многоэтажки на проспекте Мира соседи увидели два тела - ребенка пяти лет и взрослого мужчины. «С травмами, характерными при падении с высоты», - говорится в протоколе осмотра места.

- Уже установлено, что погибший 39-летний мужчина был отцом погибшего ребенка, - заявил источник в правоохранительных органах. - Они выпали из окна одного из верхних этажей. По предварительной информации, перед этим мужчина поссорился с женой. Родственников погибших и соседей сейчас опрашивают сотрудники полиции.

- По факту обнаружения тел на северо-востоке Москвы возбуждено уголовное дело «убийство малолетнего ребенка», - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Москве Юлия Иванова.

Как сообщают в СК, на месте продолжают работать следователи и криминалисты.