Сергей Собянин рассказал, что ужесточать ограничения из-за COVID-19 в Москве не планируется

Планов ужесточать ограничения из-за COVID-19 в Москве нет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Планов ужесточать ограничения из-за COVID-19 в Москве нет. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

Многие москвичи опасаются, что в городе могут ввести новые ограничительные меры. Однако Сергей Собянин сказал, что это возможно только в том случае, если медицинская система перестанет справляться с потоком заболевших.

- Но такого в Москве нет. У столичной медицинской системы достаточно большой запас прочности, - обозначил Сергей Собянин.

Мэр города сказал, что ограничительных мер, которые есть сейчас в Москве, вполне достаточно для того, чтобы контролировать ситуацию. Закрывать целые микрорайоны, как это делали в Китае, не планируется. Сергей Собянин считает, что «китайский метод» вообще не применим к нам.

- Весной не были отработаны медицинские технологии, под эпидемию попадала популяция, которая вообще была не иммунизирована, не было переболевших. Осенью была другая ситуация, другое понимание. Теперь у нас есть созданные резервные госпитали мощные, достаточный объем запасов, средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов, - объяснил Сергей Собянин.

Опасений на счет того, что в столице могут ввести комендантский час на новогодние праздники, по словам мэра города, нет. Продажу алкоголя также не будут ограничивать. А рекордов по количеству туристов в столице не ждут, так как для иностранцев действуют страновые ограничения. При этом в городе отели и гостиницы заполнены на 50%.

- Мы не ограничиваем ни встречи, ни комендантские часы не объявляем, - сказал мэр Москвы.

Ранее мэра города признался, что времени на отдых у него нет, все усилия направлены на борьбу с коронавирусом в городе.

- Перед тем, как ложишься спать, ты читаешь, переписываешься с коллегами, читаешь какие-то документы. Встаешь и опять начинаешь переговаривать. Процесс практически не прекращается, - сказал Сергей Собянин.

При этом мэр города продолжает посещать больницы, открывать ковидные центры. Хотя мог бы закрыться в своем кабинете и не рисковать.

- Москва — огромный город, который продолжает функционировать. Запереться в кабинете каком-то — мне точно невозможно. Я все равно должен понимать и видеть, что происходит. При этом максимально соблюдать меры по самоизоляции, - сказал Сергей Собянин.

Без отдыха работают и врачи. Только в «Коммунарке» за время пандемии уже побывали более 15 тысяч пациентов — всем им нужно было обеспечить высококвалифицированную помощь.