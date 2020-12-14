Бюджет Москвы-2021: Социалка, борьба с пандемией и оживление экономики

Несмотря на трудности, которые принесла борьба с пандемией, бюджет города остается максимально социально ориентированным. Фото: Предоставлено пресс-службой Госдумы РФ/АГН «Москва»

Мосгордума приняла бюджет столицы на 2021 год и на перспективу с 2022 по 2023 год. Как и раньше, в приоритете неизменно поддержка жителей Москвы, социальная сфера в целом с упором на развитие здравоохранения. Столичные власти добросовестно выполняют обязательства перед горожанами и не жалеют дополнительных денег на борьбу с коронавирусом. Для увеличения социальных расходов город идет даже на внешние заимствования. Но, как объясняют власти, это необходимо для роста инвестиций в инфраструктуру и дальнейшего развития Москвы.

ПОСОБИЯ ПЕНСИОНЕРАМ И СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ВЫРАСТУТ

В будущем году расходы на социалку увеличатся на 6 процентов. Пожилые люди продолжат получать доплаты к пенсиям, льготы, лекарства. Семьям с детьми на прямые денежные выплаты в бюджете заложено 70,5 миллиарда рублей. Бюджет позволит провести индексацию пособий и компенсаций.

Во время обсуждения документа важные социальные поправки внесла «Единая Россия».

«Обсуждение бюджета требует кропотливой работы, - сказал Александр Козлов, депутат Мосгордумы. - От него зависит вся социально-экономическая, культурная, спортивная, в целом вся жизнь огромного города не только на год, но и с перспективой на будущие два. С помощью поправок, предложенных депутатами «Единой России» и объединения «Моя Москва», увеличили финансирование ряда важных социальных программ.

Дополнительные средства направим на систему здравоохранения для высокотехнологичной медицинской помощи, отдых детей, выплаты безработным, покупку протезно-ортопедических изделий и технических средств реабилитации инвалидам, помощь малому и среднему бизнесу, а также решение проблем обманутых дольщиков.

Бюджет Москвы на 2021 год социально ориентирован и по-настоящему сбалансирован».

МЕДИЦИНА НАМ В ПОМОЩЬ

Коронавирус стал главным вызовом уходящего года. Но, несмотря на очевидные успехи в борьбе с опасной инфекцией, пандемия пока не закончилась. Поэтому безусловным приоритетом бюджета-2021 будет развитие здравоохранения. Расходы по этой статье выросли на 11,8 процента. Для жителей полностью сохраняются действующие программы профилактики и лечения, высокотехнологичная помощь.

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«Увеличение финансирования высокотехнологичной медицинской помощи на 1,2 миллиарда рублей в 2021 году позволит оказать еще большему количеству людей инновационную или дорогостоящую помощь, вылечить болезни, которые раньше казались им безнадежными», - отметила главврач больницы имени Виноградова, депутат МГД Ольга Шарапова.

Горожане получат во время массовой бесплатной вакцинации все необходимые прививки, главная из которых - от ковида.

БИЗНЕС ПОДДЕРЖАТ

Еще одна важная задача утвержденного бюджета - восстановление экономического роста. Ранее принятые пакеты мер поддержки бизнеса сохраняются. Плюс к этому промышленным предприятиям, а также малому и среднему бизнесу в 2021 году выделят 5 миллиардов рублей.

«Тот факт, что в бюджете города заложено продолжение поддержки бизнеса, в том числе антикризисными мерами, послужит на благо восстановления экономики, - считает Сергей Миронов, член Совета Московского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». - Отдельно отмечу сохранение субсидий по франшизе».