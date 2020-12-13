Пожар в ресторане Butler: Мы немного загорелись

О пожаре в ресторане Butler на Патриарших прудах в Москве вечером 13 декабря стало известно из соцсетей.

О пожаре в ресторане Butler на Патриарших прудах в Москве вечером 13 декабря стало известно из соцсетей. В зале, где столы с белыми скатертями, отдыхали семьи и пары. Как вдруг вспыхнул огонь, гости сразу же стали отбегать в сторону. Кто-то же включил режим "запись" на мобильном телефоне. Свет от пламени был до потолка.

Ресторан находится в Трехпрудном переулке. Что именно загорелось не знают даже в МЧС

- По данному адресу заявки не было. Мы не выезжали, наши сотрудники не работали на месте, - сказали "КП" в ГУ МЧС по Москве.

В самом ресторане тоже не стали рассказывать подробности пожара, но говорят, что удалось узбежать трагедии.

- Вы работаете? - спрашиваю.

- Сегодня уже нет, - ответила администратор ресторана Butler.

- Почему?

- Мы немного загорелись. Но уже все потушили. Сами. Ничего страшного не произошло. Пока не знаю, будем ли работать завтра. Скорее всего будем работать.

Ресторан средиземноморской кухни Butler находится в двухэтажном особняке на Патриарших прудах. Он входит в семейство Ginza Project. Интерьеры Butler в меру аристократичны и при этом непосредственны. В залах изысканный декор из лепнины и европейская мебель, тяжелые шторы и хрусталь люстр. В каминном зале, как правило, проводили Дни рождения или мероприятия с фуршетом.

- Локальное возгорание в ресторане Butler было устранено сотрудниками ресторана. Пострадавших нет. Ресторан продолжает работать в штатном режиме, - прокомментировали в пресс-службе Ginza Project.

В компании пока не говорят, что именно произошло в ресторане, однако при этом роскошный интерьер не пострадал и ремонт не потребуется.