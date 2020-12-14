Сестра скандально-известной блогерши из Северной Осетии скончалась в Москве при странных обстоятельствах

Карина Джикаева - сестра скандально-известного блогера Малики Джикаевой (слева). Фото: СОЦСЕТИ

Карину Джикаеву и её знакомого обнаружили несколько дней назад в квартире на улице Широкая в районе Медведково на северо-востоке Москвы. В тот день Абулмуслим с Кариной в квартире друга отмечал 30-летие, но праздник зашёл слишком далеко. Вечером хозяин квартиры обнаружил Карину и её друга без сознания, сначала он попытался привести девушку в чувства, но она не дышала. Мужчина позвонил в скорую помощь.

— Поступило сообщение о том, что без видимых признаков насильственной смерти обнаружен труп 26-летней девушки. Предварительная причина смерти устанавливается. Вместе с ней находился 30-летний уроженец республики Дагестан с признаками отравления наркотиками. Он был госпитализирован в токсико-реанимационное отделение НИИ им Склифосовского, — сообщил источник kp.ru.

Информацию о случившемся медики передали в полицию, теперь по факту смерти Карины Джикаевой проводится проверка. Окончательно причину смерти должны установить после проведения экспертизы. Когда врачи разрешат допросить Абулмуслима, полицейским предстоит выяснить, кто продал молодым людям наркотики.

Карина Джикаева - сестра скандально-известного блогера Малики Джикаевой девушка много раз привлекала к себе внимание в сети довольно неоднозначными способами: стрельбой из огнестрельного оружия на камеру и фотографиями с ним, дракой в хиджабах, танцами в душе, обливанием молоком и весьма откровенными для кавказской девушки фотографиями. Нередко за свои выходки она попадала в поле зрения правоохранительных органов, за стрельбу из автомата ей грозило хулиганство.

А в апреле девушку задержали в Чечне за наркотики, у неё нашли 130 граммов марихуаны. Но семья блогерши заявила, что уголовное дело за наркотики - это лишь месть за нетрадиционные видео и фотографии в хиджабе, которые публиковала Малика. И Карина Джикаева придерживалась такого мнения, утверждая, что сестра ни в чём не виновата. Но в середине декабря суд вынес приговор Малики - три года колонии.