Реставрация кинотеатра "Художественный" в Москве: Античные боги, мировые премьеры и ретро-фильмы на плёнке 35 миллиметров

В центре столицы на Арбатской площади завершилась реставрация старейшего кинотеатра Москвы "Художественный". Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В центре столицы на Арбатской площади завершилась реставрация старейшего кинотеатра Москвы "Художественный".

"Нынешний год выдался тяжелым для всех отраслей городского хозяйства, и реставрация памятников – не исключение, - сказал сегодня, 14 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра обновлённого кинотеатра "Художественный". - В конце весны – начале лета мы были вынуждены приостановить работы на объектах культурного наследия. Тем не менее, этот год мы заканчиваем с хорошими результатами. Завершена реставрация 99 памятников московской архитектуры, включая такие шедевры как Дом Наркомфина и Северный речной вокзал. А под конец года реставраторы сделали москвичам еще один подарок, завершив работы в кинотеатре "Художественный".

В центре столицы на Арбатской площади завершилась реставрация старейшего кинотеатра Москвы "Художественный". Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Сегодня в обновлённом историческом здании на Арбатской площади мэр Сергей Собянин вручил награды лауреатам конкурса правительства Москвы на лучший проект в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия "Московская реставрация–2020".

Лауреатами стали 25 специалистов и организаций, принимавших участие в реставрации 13 объектов культурного наследия. Среди них - Северный речной вокзал, Дом Наркомфина на Новинском бульваре, ансамбль Рождественского монастыря и другие.

В центре столицы на Арбатской площади завершилась реставрация старейшего кинотеатра Москвы "Художественный". Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

ЧТО СДЕЛАЛИ

К началу 2010-х годов историческое здание кинотеатра "Художественный" буквально разваливалось. Кирпичная кладка была частично разрушена влагой и грибком. Старинные потолочные фермы потеряли несущую способность.

К сожалению, большинство роскошных интерьеров "Художественного" не сохранились. Кинотеатр обстреливали белогвардейские юнкера, бомбила немецкая авиация. В советские времена здание перестраивали под девизом "борьбы с архитектурными излишествами".

В центре столицы на Арбатской площади завершилась реставрация старейшего кинотеатра Москвы "Художественный". Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Во время реставрации кинотеатра площадью 2,6 тысячи квадратных метров:

- очистили и укрепили фасады, отремонтировали кровлю;

- сохранили две подлинные кровельные фермы, выполненные из прокатных уголков и полос металла германского сортамента и собранные на заклёпках;

- воссоздали и максимально приблизили к облику 1913 года внешний вид главного (западного) фасада по оригинальным чертежам Фёдора Шехтеля;

- восстановили исторические украшения – мужской и женский маскароны, барельефы с изображением античных богов Гелиоса и Селены, а также исторические надписи "Входъ", "Выходъ" и "Художественный электро-театръ";

- вновь открыли ранее заложенные оконные проёмы;

- вернули на свои исторические места изящные фонари из чугуна, воссозданные по оригинальным эскизам Шехтеля, - с двух сторон от каждого дверного проёма;

- обновили балкон в главном зрительном зале и воссоздали лепной декор потолка под балконом;

- вернули отреставрированные гипсовые лики бога виноделия Диониса на столбы, поддерживающие балкон;

- над сценой вновь появились лепные гиппокампы, растягивающие хвостами медальон с годом перестройки кинотеатра − 1912 г.;

- сохранили детали утраченного потолка авторства Шехтеля - потолочные кессоны;

- восстановили историческую лестницу, ведущую из северного фойе на балкон главного зала, по образцам двух подлинных доломитовых ступеней;

- по чертежам Фёдора Шехтеля восстановлен большой витраж, заменённый после утраты в 1990-е годы на пластиковое окно. Рядом с ним снова будет работать фонтан, задуманный архитектором и позже утерянный.

ТТХ

В "Художественном" разместились 4 зала на 589 мест:

- главный (на 474 мест);

- 2 малых (на 47 мест каждый);

- 1 камерный (на 21 место).

В каждом из них - высококонтрастные лазерные кинопроекторы Barco. Они обеспечивают максимальную яркость и передают цвета без искажения, а экран при этом не отсвечивает и не бликует. Такой техникой могут похвастать всего 17 кинозалов в мире.

Кроме того, в кинотеатре есть плёночный проектор, позволяющий показывать фильмы не только с цифровой копии, но и с плёнки 35 мм.

За качественный звук отвечает аудиосистема Dolby Atmos.

На главном фасаде кинотеатра появилась электронная афиша. Экран не портит исторический облик кинотеатра. Его повесили на то же место, где раньше размещались знаменитые афиши "Художественного".

В центре столицы на Арбатской площади завершилась реставрация старейшего кинотеатра Москвы "Художественный". Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

КОГДА ОТКРОЮТ

Первых зрителей кинотеатр "Художественный" планирует принять в конце декабря 2020 года.

Здание станет кинотеатром премьерного показа и фестивальным центром, программа которого представит мировой кинематограф.

В афише - в основном фестивали и ретроспективы, подготовленные в сотрудничестве с международными культурными институциями.

ИСТОРИЯ

Кинотеатр "Художественный" основан в 1909 году. Его открыл предприниматель Альберт Брокш – управляющий "Варваринского акционерного общества домовладельцев", которому принадлежал участок на Арбатской площади в Москве

Первый сеанс состоялся 11 ноября 1909 года. Для 400 зрителей показали премьеру французской драмы "Жоржетта".

Первоначальное здание "Художественного" – одноэтажный дворец в стиле модерн – построил архитектор Николай Благовещенский. Нарядный кинотеатр восхищал посетителей богатыми интерьерами. Фойе с ажурными люстрами украшал фонтан, рядом играл оркестр, а в кадках стояли пальмы. Кроме того, это был единственный кинотеатр, который выполнял доставку заказанных билетов на дом.

Через несколько лет после открытия самый фешенебельный "синематограф" города уже не вмещал всех желающих. Новый владелец – режиссёр Александр Ханжонков - пригласил архитектора Фёдора Шехтеля заняться реконструкцией кинотеатра. После перестройки здания количество мест увеличилась более чем в 2 раза – до 900 с лишним мест.

В 1955 году кинотеатр оснастили первым в Москве широким экраном.

Долгие годы "Художественный" оставался "главным экраном" страны, где проходили премьеры новых фильмов. Среди них – немое кино "Броненосец Потёмкин" Сергея Эйзенштейна (1926), первый звуковой и первый цветной фильмы Николая Экка "Путёвка в жизнь" (1931) и "Груня Корнакова" (1936), а также первый широкоэкранный фильм "Илья Муромец" Александра Птушко (1956).

В 1992 году здание кинотеатра "Художественный" было признано объектом культурного наследия регионального значения.