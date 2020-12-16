Андрей Воробьёв: Все городские свалки закроем в этом году

Андрей Воробьёв (справа) вместе с экологами и общественниками на закрытии полигона ТКО «Ядрово». Фото: Константин СЕМЕНЕЦ

Артем Любимов два с лишним года назад был одним из тех активистов, кто поднял тему мусорного полигона «Ядрово». А сегодня он, как и десятки тысяч других жителей Волоколамска и окрестностей, может наконец-то спокойно вздохнуть (и не только в фигуральном смысле).

- Мы ждали с того момента, как нам сказали, что полигон будет закрыт, - говорит блогер. И улыбается. - Большое спасибо, что ситуацию стабилизировали.

Ранней весной 2018-го в окрестностях Волоколамска, так же как сейчас, лежал снег, но было по-настоящему жарко. Со свалки «Ядрово» по округе понесло жуткие запахи, на них жаловались сотни жителей. Мусорный полигон здесь, в нескольких километрах от Волоколамска, открыли еще в конце 1970-х, просто начав забивать отходами котлован старого карьера. Годы шли, вместо карьера выросла большая гора. Ну а там, внутри, начались неизбежные химические процессы - запахи многолетнего распада разных веществ и полезли наружу.

«Ядрово» в каком-то смысле стало одним из символов нашего мусорного прошлого, когда валили мусор без разбора. Еще несколько лет назад таких огромных свалок, куда ежегодно свозили сотни тысяч тонн бытовых отходов, в регионе было 39! И на всех рано или поздно начинались одинаковые проблемы. Проблема с «Ядрово» возникла, когда в Подмосковье уже вовсю старались решать вопросы работы старых свалок, закрывая их, начиная рекультивацию.

На «Ядрово» весной 2018-го тоже начали работы по дегазации (в теле полигона прокладываются трубы, по которым выводится свалочный газ и сжигается) и выводу фильтрата - дождевой воды, которая оседает на глубине. Пока в разных муниципалитетах области отстраивались современные комплексы по переработке отходов, часть полигона продолжала отходы принимать. Но теперь все. Вчера губернатор Московской области Андрей Воробьёв, главный государственный экологический инспектор РФ Светлана Радионова и местные жители официально закрыли «Ядрово».

После закрытия полигоны проходят рекультивацию.

А ТЕПЕРЬ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ

На воротах бывшей свалки в Ядрово теперь красуется огромная надпись: «Полигон закрыт!»

- Здесь находятся люди, которые в разное время проявляли очень высокую гражданскую активность, - сказал губернатор. - У нас, я признаю, сначала были тяжелые баталии, потом диалог. И надо отдать должное - мы нашли общий язык. Также сейчас мы говорим о том, что наша работа не прекращается, рекультивация должна быть следующим этапом. В Подмосковье работают новые стандарты.

Рекультивация - это возвращение территории, так сказать, в экологический оборот. Есть современный мировой опыт, когда на месте старых свалок (конечно же, очищенных, проложенных не пропускающей запахи и воду мембраной) появляются парки и природные зоны. То же делают и в Подмосковье.

- Благодаря федеральной программе мы получаем очень серьезную поддержку, - отметил Андрей Воробьёв. - Здесь вместо свалки появится зеленый, совершенно не нарушающий экологическую безопасность, не мешающий никому жить холм.

Светлана Радионова и Андрей Воробьев повесили на воротах полигона «Ядрово» замок. Фото: Константин Семенец

- Рекультивация будет, и мы будем ее контролировать, - сказала Светлана Радионова. - Сделаем большую программу - думаю, где-нибудь в феврале вместе с Московской областью посмотрим, что здесь запланировано. Я надеюсь, что маленькими шагами каждый из нас выполнит то, что должен. Осталось навести здесь порядок.

- У меня есть пожелание, - отозвался общественник Артем Любимов. - Чтобы ход рекультивации также был под контролем штаба, чтобы активисты продолжали следить.

Так оно, впрочем, и было все время, как власти решали проблему «Ядрово» - общественники имели доступ на объект, сами следили за замерами концентрации тех или иных веществ в воздухе.

«СПАСИБО ЖИТЕЛЯМ!»

- Требование общественников и населения закрыть все мусорные полигоны выполняется, я это вижу по динамике закрытия таких объектов в Московской области, - говорит лидер движения «Ассоциация общественного контроля в сфере ТКО Московской области» Лилия Белова. - «Ядрово» - это уже 36-й из 39 закрытых полигонов, осталось совсем немного. Все закрытые и закрывающиеся в области мусорные полигоны стоят на нашем контроле. В самое ближайшее время их ждет рекультивация, чтобы окончательно обезвредить и ликвидировать накопленный ущерб окружающей среде. Понятно, что такие полигоны, как «Ядрово», - полигоны еще с советским мусором - сильно загрязняли природу. Сегодня вредительство закончилось. Я уверена, что навсегда.

Андрей Воробьёв отметил, что огромную помощь в реализации мусорной реформы на территории Подмосковья оказывают и сами жители.

- Спасибо жителям - разделение мусора дает результат. Наши КПО (комплексы по переработке бытовых отходов) сейчас перерабатывают все, что можно перерабатывать и возвращать в оборот. У нас формируется новая культура обращения с отходами. Нельзя сказать, что все 100% сегодня разделяют мусор, но этот процесс идет. Нигде в мире он не происходил по одному щелчку, нужно время. Эта культура начинает формироваться с детей, со школ, может быть даже с детских садов.

К слову, по раздельному сбору мусора именно Подмосковье стало пилотным регионом для всей страны. Причем внедрять эту систему начали еще до глобальной национальной мусорной реформы. И первым городом, где установили несколько сотен отдельных баков для сбора «сухих» и «мокрых» отходов, стали Мытищи. Сейчас в Подмосковье сине-серых баков для раздельного сбора уже более 130 тысяч.

СТРЕМИМСЯ К НУЛЕВОМУ ЗАХОРОНЕНИЮ

- Сегодня эта программа по всей стране работает. И мы можем сказать: то, что мы видим сегодня, внушает оптимизм, - сказал губернатор. - Идеальная схема - нулевое захоронение. Мы к этому стремимся. И для этого сейчас строятся мусороперерабатывающие заводы, заводы по термической утилизации отходов (см. «Конкретно»).

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Сейчас в Московской области действуют уже 8 комплексов по переработке отходов: «Юг» в Коломне, «Восток» в Егорьевске, «Север» в Сергиевом Посаде, «Прогресс» в Рошале, «Сплендер» в Серебряных Прудах, «Экоград» в Зарайске, «Алексинский карьер» в Клину, «Дон» в Кашире. Здесь все отходы разделяют на фракции - бумага, стекло, металл и пластик отправляются на переработку, из них снова делают различные товары.

К слову, на днях будет запущен девятый по счету КПО - «Храброво» в Можайске. Он будет принимать и перерабатывать отходы из 13 городских округов, в том числе и из Волоколамска. К концу года таких КПО будет 11.

МНЕНИЕ

«Важная веха для всей московской агломерации»

Михаил КУЗНЕЦОВ, руководитель Исполкома ОНФ:

- С полигоном «Ядрово» я хорошо знаком. Когда там стоял запах, я несколько дней провел в Волоколамске и знаю, как пахнет полигон, когда он эксплуатируется с нарушениями. Мы проводили общественные штабы в Волоколамске, общественные инспекции с людьми и вместе с голландскими инженерами изучали особенности дегазации полигона. Все пытались понять, как сделать так, чтобы этот запах ушел как можно скорее. Сегодня полигон закрыли, и это один из важных символов того, что Подмосковье идет по пути построения современной системы обращения с ТБО. Это вызов времени, который уже дальше нельзя было откладывать. И крайне важная веха для всей московской агломерации. Хочется пожелать региональному правительству удачи в этой работе и построении такой системы работы с отходами.